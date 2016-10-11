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Арбитражная практика

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Суд 15 ноября рассмотрит дело о банкротстве петербургского "Выборг-банка"

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
10:48 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил на 15 ноября рассмотрение обоснованности заявления Центрального банка России о признании банкротом ПАО "Выборг-банк", говорится в материалах суда.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в сентябре сообщило, что направит около 3,1 миллиарда рублей на выплаты вкладчикам "Выборг-банка". За страховым возмещением могут обратиться около 6,7 тысячи вкладчиков.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 21 сентября 2016 года по 21 сентября 2017 года через Сбербанк и Россельхозбанк, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 21 сентября 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Регулятор отозвал с 7 сентября лицензию на осуществление банковских операций у "Выборг-банка" в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

"Выборг-банк" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, отметил ЦБ, добавив, что руководство и собственники банка не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации деятельности.

Кроме того, подчеркивал регулятор, в августе текущего года в условиях введенных ЦБ ограничений на осуществление банковских операций руководством и собственниками банка проводились схемные операции и сделки, направленные на вывод активов.

Согласно данным отчетности, по величине активов "Выборг-банк" на 1 августа занимал 349-ое место в банковской системе РФ.

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Суд 15 ноября рассмотрит дело о банкротстве петербургского "Выборг-банка"

10:48 11/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил на 15 ноября рассмотрение обоснованности заявления Центрального банка России о признании банкротом ПАО "Выборг-банк", говорится в материалах суда.
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