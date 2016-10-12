Фирма просит пересмотреть по новым обстоятельствам решение по спору с ИКЕА
Контекст
МОСКВА, 11 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Московской области рассмотрит 12 октября заявление компании «Рукон» Константина Пономарева о пересмотре решения суда в связи с явкой с повинной бывшего топ-менеджера ИКЕА в России Йоакима Виртанена, который признался в оговоре в суде свидетеля по делу Браудера в пользу ИКЕА по делу об аренде генераторов в 2006–2010 годах.
Ранее в своей явке с повинной бывший главный менеджер ИКЕА указал, что в данном арбитражном деле им были даны заведомо ложные показания о якобы поддельности его подписей на документах, подтверждающих аренду генераторов в 2009–2010 годах и многомиллиардную задолженность ИКЕА за них. Виртанен признал подлинность всех спорных документов и указал на юристов ИКЕА в России, как организаторов совершенного им преступления.
РАПСИ начнёт текстовую трансляцию заседания в 10:45 мск.