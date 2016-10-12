"Газпром нефти" удалось отстоять право на регистрацию бренда "Возьми с собой"

15:13 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ. Палата по патентным спорам удовлетворила заявление ОАО «Газпром нефть» о государственной регистрации товарного знака «Возьми с собой», говорится в сообщении ведомства.

Тем самым коллегия палаты отменила решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в регистрации бренда. Служба приняла соответствующее решение в связи с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ с товарным знаком «Просто возьми с собой», охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

ОАО «Газпром нефть» подало в коллегию возражение, отметив, что словесный элемент «возьми с собой» является «слабым» элементом, характеризующим товары и услуги, указывая на формат торговли «take away», и широко используемым различными производителями, в силу чего он не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком.

Палата по патентным спорам указала, что словосочетание «возьми с собой» используется различными предприятиями общественного питания на упаковке продуктов, предназначенных на вынос, в рекламе этих предприятий в качестве определенного формата организации торговли продуктами питания, блюдами и напитками.

«В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением, наличием в заявленном обозначении оригинальной цветной композиции графических элементов», - подчеркивает служба.

На основании изложенного решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности было отменено, а заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака.