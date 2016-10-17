Законность штрафа ФАС для Sports.ru за незаконную рекламу подтверждена

Коллаж РИА Новости.

12:10 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о законности штрафа в 300 тысяч рублей, наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на интернет-портал Sports.ru за незаконную рекламу букмекерских услуг, сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым суд отклонил апелляцию ФАС на решение арбитража Москвы от 17 августа. Согласно материалам дела, ФАС установила, что на сайте Sports.ru распространяется реклама букмекерских контор, в частности, Pari-match, Sportingbet, Марафон Бет. Реклама основанных на риске игр является нарушением закона "О рекламе".

Компании было выдано предписание прекратить нарушение законодательства, однако Sports.ru не исполнил предписание антимонопольного органа, в связи с чем был привлечен к административной ответственности.

Интернет-портал попытался оспорить выводы ФАС в арбитраже, однако суд подтвердил позицию ведомства.