Суд отказал писателю Сталику Ханкишиеву в аресте 600 тыс руб его должников

НТВ

19:20 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Кемеровской области отклонил ходатайство писателя и кулинара Станислава (Сталик) Ханкишиева об аресте денежных средств на счетах УК «Сити Молл Проджект» и ООО «Зира» в размере 600 тысяч рублей, которые ранее были взысканы в пользу заявителя, говорится в определении суда.

Арбитраж 15 сентября взыскал по иску Ханкишиева с этих двух компаний компенсацию за незаконное использование его изображения на вывеске ресторана. Суд взыскал с ответчиков 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в связи с нарушением права на собственное изображение и причинением вреда деловой репутации и 300 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права истца как автора используемого фотографического произведения.

Заявление удовлетворено частично, так как истец также требовал взыскать с ответчиков 500 тысяч рублей упущенной выгоды.

Затем истец подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств ответчиков на банковских счетах в сумме, соответствующей присужденной решением суда, а в случае их отсутствия – на иное имущество, принадлежащее ответчикам. По информации истца, компания «Зира» находится в стадии ликвидации, что свидетельствует о намерении компании избежать исполнения решения суда.

Однако суд посчитал, что применение таких серьезных обеспечительных мер, как арест денежных средств, способно привести к дезорганизации нормальной деятельности ответчиков. Также суду не представлены доказательства, подтверждающие реальное отсутствие у ответчиков денежных средств на счетах в банках, отсутствие какие-либо доходов, достаточных для исполнения судебного акта.

Книга Ханкишиева «Базар, казан и дастархан» стала победителем конкурса «Gourmand World Cookbook Awards» в Париже в номинации «Лучшая книга 2012 года о национальной кухне». Его работа «Казан» получила награду «Великого шелкового пути» на международном конкурсе «Gourmand World Cookbook Awards» в Яньтае в 2014 году.