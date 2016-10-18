Арбитраж Москвы отклонил иск к аудитору "Газпрома" из-за отчета

РАПСИ

14:49 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Мириад Рус» к ООО «Финансовые и Бухгалтерские Консультанты» (ФБК), в котором компания просила признать незаконным (недостоверным) аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Газпром» за 2015 год, сообщили РАПСИ в суде.

Обжалуемое заключение датировано 30 марта 2016 года. В качестве соистцов также выступают два физических лица. В качестве третьих лиц в дело привлечены ПАО «Газпром», Центральный Банк РФ и саморегулируемая организация аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество».

«Заключение ООО «ФБК» по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2015 год полностью соответствует требованиям нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность, содержит все необходимые сведения, дает верное и обоснованное представление о бухгалтерской (финансовой) отчетности общества для всех ее пользователей», — говорится в решении суда первой инстанции.

Газета «Коммерсант» ранее сообщала, что все истцы — миноритарные акционеры «Газпрома». В заключении ФБК их не устроило то, что аудитор не сообщил о фактах нарушения действующего законодательства «Газпромом», в то время как закон «Об аудиторской деятельности» и «Об акционерных обществах» обязывает аудитора информировать учредителей (участников) аудируемого лица о случаях нарушений законодательства РФ. Истцы указывают, что в адрес «Газпрома» было вынесено 17 предписаний ЦБ (в части нарушения прав миноритарных акционеров), которые он в 2015 году оспаривал в судах, и суды двух инстанций признали их законность.

В «Мириад Рус» газете рассказали, что сообщали ФБК о недостоверности заключения, но им не ответили. В ФБК пояснили изданию, что «на электронный адрес компании ФБК поступило письмо с требованием отозвать аудиторское заключение по отчетности ПАО «Газпром». Письмо было получено с частного почтового адреса бесплатного сервиса Google и было оформлено образом, исключавшим возможность ответа».