Кассация подтвердила законность отказа Mail.ru в иске к ФАС из-за рекламы

15:28 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу ООО «Мэйл.Ру» на судебные акты, которые подтвердили законность решения столичного управления ФАС о нарушении компанией рекламного законодательства, говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в кассационном суде решение первой инстанции от 24 марта и постановление апелляции от 28 июня об отказе в иске.

Ранее управление Федеральной антимонопольной службы по Москве оштрафовало компанию на 100 тысяч рублей. Также служба признала ООО «Гугл» нарушителем закона о рекламе и оштрафовала его на 150 тысяч рублей.

Нарушения выражались в распространении в интернет-системах Google AdWords и myTarget рекламы вкладов, принимавшихся организацией «Рускредит», однако на момент размещения сообщений у «Рускредита» отсутствовала лицензия на осуществление банковских операций. Согласно статье 7 Закона о рекламе не допускается реклама товаров, на производство или реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений.

ООО «Мэйл.Ру» обжаловало решение ФАС в суде.

Представитель компании на заседании суда заявил, что служба необоснованно признала компанию распространителем рекламы. Система myTarget, через которую размещалась реклама, позволяет рекламодателю самостоятельно размещать рекламу, отметил истец. Кроме того, «Мэйл.Ру» по договору с рекламодателем обеспечивает лишь работу системы, предоставляя технический инструмент. Проверка рекламного материала это право, а не обязанность компании, также добавил юрист компании.

Представитель же ФАС заявил, что у компании имелась возможность проверить рекламу, однако он этого не сделала и должна нести ответственность.

Суд поддержал позицию ведомства, отметив, что общество «Мэйл.Ру» несет ответственность за размещение рекламодателем недостоверной информации (нарушение пункта 2 части 3 статьи 5 Закона о рекламе), поскольку никаких действий, направленных на получение подтверждения сведений, изложенных в рекламной информации, заявителем не предпринималось. Доказательств обратного обществом «Мэйл.Ру» не представлено, а судом не установлено, говорится в решении.