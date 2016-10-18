Кассацию "Трансаэро" по отзыву сертификата эксплуатанта рассмотрят в ноябре

flickr.com/ Adam Fritzler

16:28 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа назначил на 15 ноября рассмотрение кассационной жалобы авиакомпании «Трансаэро» на отказ в иске к Росавиации о незаконности аннулирования сертификата эксплуатанта, сообщили РАПСИ в суде.

Арбитраж Москвы 18 апреля отклонил заявление перевозчика, требовавшего признать недействительным приказ Росавиации от 20 октября 2015 года «Об аннулировании сертификата эксплуатанта № 51 ОАО «Авиационная компания «Трансаэро». Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил 25 июля решение первой инстанции.

Представитель Росавиации сообщил в суде первой инстанции, что у ведомства было три основания для аннулирования сертификата: несоблюдение перевозчиком общих сертификационных правил, нарушение прав потребителей, выразившееся в отмене более 300 рейсов, а также ухудшение показателей финансово-экономического состояния авиакомпании. В частности, по словам представителя агентства, кредиторская задолженность компании за первое полугодие 2015 года выросла примерно с 48 миллиардов рублей до 61 миллиарда рублей, а чистый убыток составил 8,6 миллиарда рублей.

Как пояснил представитель «Трансаэро», нарушение сертификационных правил заключалось в отсутствии аттестации у гендиректора Дмитрия Сапрыкина, занимавшего эту должность с 7 сентября до конца октября 2015 года, при этом он до того и после того являлся топ-менеджером крупных авиакомпаний. Заявитель полагает также, что госорган не доказал конкретных нарушений прав потребителей. По его словам, отмена более 300 рейсов в течение двух месяцев для компании, совершавшей более 100 рейсов в день, не была критичной.

Представитель «Трансаэро» заявил, что ухудшение финансового состояния было связано с системным кризисом в отрасли гражданской авиации, а также в экономике в целом. Как отметил юрист, у компании были варианты выхода из кризиса за счет доинвестирования и договоренностей с кредиторами. Кроме того, юрист сообщил, что акт проверки был датирован 20 октября 2015 года и в этот же день у компании был отозван сертификат. «Трансаэро» не был предоставлен срок для устранений нарушений.

Суд первой инстанции в решении указал, что истец не представил надлежащих доказательств того, что Росавиация была уведомлена о назначении Сапрыкина на должность генерального директора. Актом проверки указанное нарушение зафиксировано. Суд также не принял доводы авиакомпании о том, что отсутствие у генерального директора аттестации, не является нарушением положений Федеральных авиационных правил (ФАП). Доводы компании о возможности восстановления финансового состояния документально не были подтверждены, говорится в решении.

Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик «Трансаэро» не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве «Трансаэро» и ввел в компании процедуру наблюдения.