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Арбитражная практика

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"Нафтогаз Украины" требует с РФ $2,6 млрд за активы в Крыму

Контекст
Теги: Нафтогаз, Украина, Крым, Россия
10:42 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ. "Нафтогаз Украины" и его дочерние структуры инициировали арбитражное производство на 2,6 миллиарда долларов против России из-за крымских активов, говорится на сайте компании.

"Нафтогаз инициировал производство согласно соглашению между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, более известное как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение. Нафтогаз предварительно оценил свои убытки в 2,6 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 31 марта 2017 года вынесет окончательное решение по спору между Газпромом и "Нафтогазом Украины" о поставках газа.

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что будет добиваться в международных судах возмещения ущерба от потери активов в Крыму, включая шельф, и возврата контроля над ними.

Как заявляет "Нафтогаз", он потерял в Крыму и на шельфе 15 месторождений нефти и газа, три площади залежей нефти и газа, Глебовское подземное газохранилище, более 1200 километров магистральных газопроводов, 43 газораспределительных станции, 29 единиц плавсредств, четыре плавучие буровые установки, среди которых две современные высокотехнологичные — "Петр Годованец" и "Независимость", а также много других объектов производственной инфраструктуры.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей на тот момент еще украинской автономии, не признавших легитимность госпереворота на Украине, проголосовали за возвращение в состав РФ. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, уважающей и принимающей этот выбор, и такое решение — реальность, с которой необходимо считаться.

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"Нафтогаз Украины" требует с РФ $2,6 млрд за активы в Крыму

10:42 19/10/2016 "Нафтогаз Украины" и его дочерние структуры инициировали арбитражное производство на 2,6 миллиарда долларов против России из-за крымских активов, говорится на сайте компании.
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