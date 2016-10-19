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Арбитражная практика

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Жалоба "Трансаэро" по иску "Аэрофлота" на 2,85 млрд руб отклонена

Сюжет: Банкротство авиакомпании "Трансаэро"
Контекст
Теги: Аэрофлот, Трансаэро, Арбитражный суд Московского округа, Москва, Россия
11:18 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу авиакомпании "Трансаэро" на решение о взыскании около 2,85 миллиарда рублей в пользу "Аэрофлота" по договору займа, сообщили РАПСИ в суде.

Арбитражный суд Москвы 29 февраля удовлетворил соответствующий иск "Аэрофлота" о взыскании денежных средств по договору займа, который был заключен между сторонами 1 октября 2015 года. В то же время суд отклонил встречный иск "Трансаэро" о признании недействительным договора займа. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение арбитража Москвы. После этого "Траснаэро" подала кассационную жалобу.

Как пояснил представитель "Трансаэро" в суде первой инстанции, в момент заключения договора гендиректор "Трансаэро" Дмитрий Сапрыкин являлся также членом совета директоров "Аэрофлота", поэтому, по мнению "Трансаэро", эта сделка для обеих сторон была сделкой с заинтересованностью, которая требовала одобрения советов директоров, но такого одобрения не получала.

Кроме того, по словам представителя "Трансаэро", денежные средства предоставлялись на невыгодных условиях, в частности, со сроком возврата — три рабочих дня, при этом "Аэрофлоту" на момент заключения сделки было известно о неплатежеспособности "Трансаэро" — к тому времени уже не исполнялся первый договор займа на 5 миллиардов рублей. Таким образом, было известно, что "Трансаэро" не сможет вернуть денежные средства и целью заключения договора было лишь увеличение долговой нагрузки, устранение конкурента и получения выгодных маршрутов.

Представитель "Аэрофлота" на это заявил, что займы от них оставались единственным источником привлечения средств для находившейся в неплатежеспособном состоянии "Трансаэро", они выделялись исключительно для того, чтобы перевозчик мог исполнить свои обязательства перед пассажирами. Не вылет одного самолета стоит порядка 30 миллионов рублей. Юрист авиакомпании добавил, что сделка была надлежащим образом одобрена советом директоров и заключалась в рамках обычной хозяйственной деятельности "Трансаэро". Ответчик понимает, что он должен вернуть займ и весь спор касается лишь того, надо ли платить проценты по займу. А обвинять "Аэрофлот" в убытках нельзя, так как они возникли у ответчика из-за деятельности его руководства, заявил представитель истца.

Суд, поддержал позицию истца и указал, что требования о взыскании задолженности с ответчика являются правомерными.

Кроме того, арбитраж Москвы 18 декабря 2015 года полностью удовлетворил иск "Аэрофлота", в котором он потребовал от "Трансаэро" выплатить задолженность по договору займа от 4 сентября 2015 года в размере 5,3 миллиарда рублей. Вышестоящие инстанции подтвердили это решение. В настоящее время ответчик подал жалобу в Верховный суд РФ.

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Жалоба "Трансаэро" по иску "Аэрофлота" на 2,85 млрд руб отклонена

11:18 19/10/2016 Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу авиакомпании "Трансаэро" на решение о взыскании около 2,85 миллиарда рублей в пользу "Аэрофлота" по договору займа, сообщили РАПСИ в суде.
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