Дело о банкротстве владельца горнолыжного курорта "Горки Город" прекращено

РАПСИ

14:28 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по заявлению ООО «Транспорт и строительство коммуникаций» о признании несостоятельным (банкротом) непубличного акционерного общества (НАО) «Красная поляна», которое владеет горнолыжным курортом «Горки Город» в Сочи, сообщили РАПСИ в суде.

Заявитель ссылался на задолженность в размере 8,6 миллиона рублей по договору об устройстве вертикальной планировки и котлована на территории олимпийского объекта федерального значения «Комплекс трамплинов К-125, К-95, вместимостью 15 тысяч зрителей (проектные и изыскательские работы, строительство)». ООО также просило утвердить арбитражным управляющим НАО Анатолия Петренко из НП ассоциация «Саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Единовременно пребывать на курорте «Горки Город» и пользоваться его услугами могут около 10 тысяч человек. К услугам гостей рестораны, кафе, бары, ночные клубы, магазины, многоуровневый торгово-развлекательный центр, аквапарк с песчаным пляжем, кинотеатр, боулинг, бильярд, спортивные школы, детские клубы и сады. Вместимость отелей и апартаментов курорта составляет 6,5 тысячи человек.