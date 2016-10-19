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Арбитражная практика

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Арбитраж взыскал почти 11 млн руб с фирмы за порчу земли в Подмосковье

Контекст
Теги: Россельхознадзор, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
17:29 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по иску управление Россельхознадзора взыскал с ООО "Русь-Недра" 10,7 миллиона рублей ущерба, нанесенного почвам Можайского муниципального района Московской области, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, в управление поступило обращение граждан о нарушениях земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения. "В ходе проверки было установлено, что в результате производства работ по добыче известняков и доломитов ООО "Русь-Недра" самовольно снят и перемещен плодородный слой почвы, образована карьерная выемка, по краям карьера складирован грунт неизвестного происхождения на площади 2,6 гектара", — говорится в сообщении.

В результате лабораторных исследований, проведенных Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией, установлено снижение содержания основных показателей плодородия на нарушенной части земельного участка, подчеркивает Россельхознадзор.

За выявленные нарушения земельного законодательства управлением был подан иск в Арбитражный суд Москвы о возмещении ООО "Русь-Недра" ущерба. Суд подтвердил выводы Россельхознадзора.

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Арбитраж взыскал почти 11 млн руб с фирмы за порчу земли в Подмосковье

17:29 19/10/2016 Арбитражный суд Москвы по иску управление Россельхознадзора взыскал с ООО "Русь-Недра" 10,7 миллиона рублей ущерба, нанесенного почвам Можайского муниципального района Московской области, говорится в сообщении ведомства.
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