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Арбитражная практика

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Заявление ФНС о банкротстве "Когалымавиа" рассмотрят 10 ноября

Контекст
Теги: Банкротство, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, Когалымавиа, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
17:55 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 10 ноября рассмотрение заявления Федеральной налоговой службы РФ о признании банкротом авиакомпании «Когалымавиа», самолет которой в октябре прошлого года потерпел крушение над северным Синаем, сообщили РАПСИ в суде.

Ранее представитель авиакомпании заявил ходатайство об отложении дела. Как пояснил юрист, компания готова погасить задолженность, однако ей необходимо время. Авиакомпания ведет переговоры с ФНС и хочет не допустить введение в отношении нее процедуры наблюдения, заявил представитель. Также юрист авиакомпании добавил, что «Когалымавиа» продолжает вести хозяйственную деятельности, несмотря на случившиеся события.

Сумму задолженности авиакомпании перед ФНС на заседании не называлась, представитель ФНС от комментариев отказался.

Росавиация с 15 марта ограничила сертификат эксплуатанта «Когалымавиа». Данное решение, как сообщало ведомство, было принято на основании требований воздушного законодательства и заключений актов инспекционных проверок, установивших несоответствия и нарушения, прежде всего, в области финансово-экономического состояния перевозчика, что влияет на безопасность полетов.

Кроме того, 24 марта Росавиация также лишила авиакомпанию «Когалымавиа» допусков на 13 международных направлений. В частности, Росавиация отозвала допуски на направления из Москвы в Ереван, из Уфы в Бишкек, из Перми в Бишкек и Ош, из Калининграда в Бишкек и Ош, из Санкт-Петербурга в Нахичивань и другие города.

Причиной отзыва допусков, согласно приложению к приказу ведомства, является невыполнение полетов более одного сезона расписания IATA, следующего за сезоном, в котором был выдан допуск.

Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, катастрофа произошла в результате теракта. После катастрофы А321 полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ в арабскую республику были приостановлены.

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Заявление ФНС о банкротстве "Когалымавиа" рассмотрят 10 ноября

17:55 19/10/2016 Арбитражный суд Москвы отложил на 10 ноября рассмотрение заявления Федеральной налоговой службы РФ о признании банкротом авиакомпании «Когалымавиа», самолет которой в октябре прошлого года потерпел крушение над северным Синаем, сообщили РАПСИ в суде.
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