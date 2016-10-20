Второй иск экс-подрядчика "Зенит-арены" к Петербургу рассмотрят 30 ноября

10:45 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит 30 ноября иск бывшего подрядчика строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове - корпорации «Трансстрой» - к комитету по строительству города о недействительности одностороннего отказа от госконтракта, сообщили РАПСИ в суде.

Всего в августе было подано три иска, два иска от корпорации «Трансстрой» и один иск от ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб».

В качестве третьего лица по делу привлечены Фонд Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «капитального строительства и реконструкции», который, по данным СМИ, предоставлял банковские гарантии по строительному контракту, а также Банк Москвы и ВТБ.

Власти Санкт-Петербурга в июле расторгли госконтракты с АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство арены. Это связано с неоднократными срывами графиков строительства и неустранением замечаний заказчика по качеству выполняемых работ.

«Трансстрой» — диверсифицированный холдинг в области инфраструктурного строительства. Специализируется на железнодорожном строительстве, автодорожном строительстве, тоннелестроении, мостостроении, строительстве аэродромов и аэропортов, строительстве гидротехнических сооружений, промышленно-гражданском строительстве. Основным владельцем «Трансстроя» до декабря 2014 года был холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В настоящее время бенефициаром компании является предприниматель Егор Андреев.