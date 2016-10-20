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Арбитражная практика

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Кассация подтвердила выводы УФАС о нарушении "Лентой" законодательства

Контекст
Теги: Антимонопольное право, Арбитражный суд Северо-Западного округа, Лента, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Санкт-Петербург, Россия
13:23 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил законность решения и предписания Санкт-Петербургского УФАС России о нарушении ООО "Лента" закона о торговле, говорится в сообщении ведомства.

"В июне 2015 года, после проведенной совместно с прокуратурой Петербурга проверки, антимонопольный орган установил, что поставщики товаров категории "бакалея" заключали с ритейлером договоры на оказание маркетинговых услуг. Организации выплачивали за продвижение товаров в среднем около трети от своего товарооборота, что в результате отражалось и на конечной стоимости продуктов", — отмечается в сообщении.

УФАС установило, что ООО "Лента" нарушило закон о торговле и выдало торговой сети предписание об устранении нарушений.

Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа, ритейлер обратился в суд. Суды первой и второй инстанций поддержали торговую сеть. Третья инстанция постановила отменить решения предыдущих инстанций и тем самым поддержала позицию Санкт-Петербургского УФАС России.

"Хочется надеяться, что это решение суда станет значимым не только для нашего управления, но и для торговых сетей, которые должны откорректировать свою политику по отношению к поставщикам продукции", — сказал руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров.

За указанное нарушение ООО "Лента" оштрафована на 2 миллиона рублей. В настоящее время штраф также обжалуется в суде, отмечается в сообщении.

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Кассация подтвердила выводы УФАС о нарушении "Лентой" законодательства

13:23 20/10/2016 Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил законность решения и предписания Санкт-Петербургского УФАС России о нарушении ООО "Лента" закона о торговле, говорится в сообщении ведомства.
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