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Арбитражная практика

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Иск "Аэрофлота" к "Трансаэро" на 2,1 млрд руб рассмотрят 29 ноября

Сюжет: Банкротство авиакомпании "Трансаэро"
Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Аэрофлот, Трансаэро, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
15:22 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 29 ноября рассмотрение заявления ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» о взыскании с авиакомпании «Трансаэро» 2,1 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Кроме того, Арбитражный суд Московского округа в июне подтвердил взыскание по иску «Аэрофлота» около 5,3 миллиарда рублей с авиакомпании «Трансаэро». Тем самым кассация отклонила жалобу «Трансаэро» на судебные акты нижестоящих инстанций.

Арбитраж Москвы 18 декабря 2015 года полностью удовлетворил иск «Аэрофлота» о взыскании с «Трансаэро» задолженности по договору займа от 4 сентября 2015 года. Денежные средства в размере 5 миллиардов рублей перечислялись несколькими траншами со сроками погашения через три рабочих дня, сообщил заявитель. Однако свои обязательства по возврату денежных средств «Трансаэро», по информации истца, не исполнило.

В конце января арбитраж Москвы удовлетворил и второй иск «Аэрофлота» к «Трансаэро», взыскав с ответчика около 2,9 миллиарда рублей долга по договору займа от 1 октября 2015 года. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность этого решения.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 16 декабря 2015 года по заявлению Сбербанка ввел в «Трансаэро» процедуру наблюдения

 

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Иск "Аэрофлота" к "Трансаэро" на 2,1 млрд руб рассмотрят 29 ноября

15:22 20/10/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 29 ноября рассмотрение заявления ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» о взыскании с авиакомпании «Трансаэро» 2,1 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.
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