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Арбитражная практика

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Управляющий "Авиалиний Дагестана" оспорил акт о нарушениях при банкротстве

Контекст
Теги: Авиалинии Дагестана, Арбитражный суд Дагестана, Дагестан, Россия
09:36 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт – РАПСИ. Конкурсный управляющий ОАО "Авиалинии Дагестана" Сафиюл Магомедов подал апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Дагестана, который частично удовлетворил заявление фирмы "Римос Лимитед" о признании ненадлежащим исполнение заявителем обязанностей управляющего, говорится в определении суда.

Магомедов обжаловал в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 16 сентября. Жалоба управляющего будет рассмотрена судом 15 ноября

Тогда были признаны незаконными действия Магомедова в части не отражения в отчетах управляющего сведений о расходах на проведение конкурсного производства. Кроме того, признаны незаконными бездействия управляющего, выразившееся в не сокращении работников должника в ходе процедуры банкротства.

В тоже время арбитраж отклонил требования заявителя о взыскании с Магомедова 330,3 миллиона рублей убытков.

Ранее суд продлил до 22 декабря конкурсное производство в отношении должника.

Арбитраж 22 сентября 2015 года объединил в одно производство заявление конкурсного управляющего "Авиалиний Дагестана" с иском его кредиторов о привлечении бывших руководителей авиакомпании к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Суд объединил в одно производство иск управляющего Магомедрасула Баймурзаева к бывшему гендиректору авиакомпании Мирзе Омариеву с иском кредиторов к другому экс-гендиректору Жабиру Абакарову, Омариеву и пяти членам совета директоров.

Компания "Мега" в своем заявлении указала, что просит солидарно привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам "Авиалиний Дагестана" "в размере оставшейся непогашенной задолженности перед кредиторами исходя из разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и денежными средствами, вырученными от продажи имущества ОАО".

Производство по этому делу приостановлено.

Арбитраж 11 сентября 2013 года по заявлению компании Mixjet Fliqht Support (ОАЭ) признал авиакомпанию банкротом.

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Управляющий "Авиалиний Дагестана" оспорил акт о нарушениях при банкротстве

09:36 21/10/2016 Конкурсный управляющий ОАО "Авиалинии Дагестана" Сафиюла Магомедов подал апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Дагестана, который частично удовлетворил заявление фирмы "Римос Лимитед" о признании ненадлежащим исполнение заявителем обязанностей управляющего, говорится в определении суда.
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