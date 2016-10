Иностранные контейнерные перевозчики обжаловали отказ в иске к ФАС

13:43 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. Иностранные морские контейнерные перевозчики подали апелляции на решение арбитража Москвы об отказе в удовлетворении заявления о признании недействительным решения ФАС РФ по делу о сговоре на рынке линейных контейнерных перевозок, говорится в материалах дела.

Жалобы на решение первой инстанции подали Hyundai Merchant Marine, Evergreen Marine и A.Р. Moller-Maersk A/S.

Арбитражный суд Москвы 7 сентября в удовлетворении соответствующего иска. На заседании 12 апреля суд объединил в одно производство несколько исков крупнейших контейнерных перевозчиков к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Пять контейнерных перевозчиков в марте подали в суд иски о признании незаконным решения ФАС России, которым они были признаны участниками ценового сговора на рынке линейных контейнерных перевозок. Исковые заявления подали компании A.P. Moller-Maersk A/S (Дания), CMA CGM SA (Франция), Hyundai Merchant Marine Co. Ltd (Корея), Orient Overseas Container Line Limite (Гонконг) и Evergreen Marine Corp (Тайвань). Заявители просили суд признать недействительным решение ФАС от 15 декабря 2015 года.

Ранее ФАС России признала пять иностранных компаний нарушившими закон о конкуренции путем совершения согласованных действий, которые привели к установлению надбавок к ставкам фрахта на рынке линейных контейнерных перевозок грузов по направлениям Дальний Восток/Юго-Восточная Азия — РФ (Санкт-Петербург, Усть-Луга) в 2012–2013 годах.

Антимонопольный орган установил, что информация о введении надбавок публиковалась на интернет-сайте одного из перевозчиков, а остальные участники рынка синхронно и относительно единообразно устанавливали такие же надбавки. По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрея Тенишева, стоимость перевозки одного контейнера в тот момент достигала 1,3 тысячи долларов за штуку. Однако, по его словам, уже в ходе рассмотрения дела компании снизили ее на 20%.

Замглавы ФАС Александр Кинев сообщил в декабре 2015 года, что ведомство на тот момент еще не решило, какой штраф получат компании. По его словам, этот вопрос будет решаться еще в течение 2016 года. Он также отметил, что предписания перевозчикам служба выносить не будет, так как в ходе рассмотрения дела они прекратили нарушения.

Также представители ФАС отмечали, что по схожим основаниям еще в 2013 году параллельно с российской службой аналогичное расследование в отношении компаний было инициировано Еврокомиссией. Однако результаты расследования ЕК пока не обнародовала. При этом Кинев отметил, что до "периода санкций" ФАС и ЕК сотрудничали по этому делу, обменивались информацией.