Заявление о банкротстве экс-главы Мосмарта Брилинга отложено на ноябрь
Контекст
РАПСИ
14:47 21/10/2016
МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 15 ноября рассмотрение обоснованности заявления ПАО «M2M Прайвет Банк» о признании банкротом бывшего генерального директора розничной сети «Мосмарт» и экс-председателя совета директоров ОАО «Гостиничный комплекс «Шереметьево-2» Матвея Брилинга, говорится в материалах суда.
Арбитраж затребовал у НП СРО «СЕМТЭК» информацию о кандидате для утверждения финансовым управляющим должника.
Также Матвей Брилинг, который является сыном экс-президента корпорации «Азот» Георгия Брилинга, возглавлял в конце 90-ых издательский дом «Тема», в 2004–2007 годах был акционером ЗАО «В.И.П.-Интернешнл» (эксклюзивный оператор VIP-залов в терминалах D, E, F Международного аэропорта «Шереметьево»).