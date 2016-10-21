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Арбитражная практика

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Иск второго экс-подрядчика "Зенит-арены" к ФАС рассмотрят 22 ноября

Контекст
Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Трансстрой, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
16:50 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 22 ноября рассмотрение заявления одного из бывших подрядчиков строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове — АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» — об отмене решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о включении в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в материалах дела.

Ранее суд назначил на 8 ноября рассмотрение аналогичного заявления другого экс-подрядчика строительства — ООО «Инжтрансстрой-СПб». Компании обжалуют в суде решение службы от 11 августа 2016 года.

Власти Санкт-Петербурга в июле расторгли госконтракты с АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство арены. Это связано с неоднократными срывами графиков строительства и неустранением замечаний заказчика по качеству выполняемых работ.

«Трансстрой» — диверсифицированный холдинг в области инфраструктурного строительства. Специализируется на железнодорожном строительстве, автодорожном строительстве, тоннелестроении, мостостроении, строительстве аэродромов и аэропортов, строительстве гидротехнических сооружений, промышленно-гражданском строительстве. Основным владельцем «Трансстроя» до декабря 2014 года был холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В настоящее время бенефициаром компании является предприниматель Егор Андреев.

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Иск второго экс-подрядчика "Зенит-арены" к ФАС рассмотрят 22 ноября

16:50 21/10/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 22 ноября рассмотрение заявления одного из бывших подрядчиков строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове — АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» — об отмене решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о включении в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в материалах дела.
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