Производство по делу о банкротстве владельца eviterra.com приостановлено

17:31 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт – РАПСИ. Арбитражный суд Москвы приостановил производство по делу о банкротстве ООО «Эвитерра Трэвел», владельца онлайн-сервиса по продаже билетов eviterra.com, говорится в определении суда.

Производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Эвитерра Трэвел» лиц, контролирующих должника, отмечается в определении.

Арбитражный суд Москвы 11 июня 2015 года по заявлению о собственном банкротстве ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Эвитерра Трэвел».

В ходе судебного заседания в 2015 году представитель «Эвитерра Трэвел» заявила, что совокупный размер задолженности, который признает фирма — около 20 миллионов рублей. В то же время дебиторская задолженность составляет 1 миллион рублей, на счетах компании также 1 миллион рублей.

В свою очередь юрист вступившего в дело ООО «Авиа центр» сказала, что фирма является крупнейшим кредитором и задолженность перед ней насчитывает 71 миллион рублей.

В начале января 2014 года было аннулировано более 6 тысяч авиабилетов, проданных через сайт eviterra.com. Ассоциация туроператоров России со ссылкой на «Авиа центр» 15 января 2014 года сообщила, что 767 клиентов онлайн-сервиса Eviterra, оставшихся без оплаченных авиабилетов с датами вылета до 23 января 2014 года, получили новые взамен аннулированных. «Эвитерра Трэвел» тогда заявляла, что действия «Авиа центра» являются неправомерными, поскольку оформленный билет может быть возвращен только по инициативе покупателя.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2014 года по иску ООО «Авиа центр» взыскал с ООО «Эвитерра Трэвел» 89,7 миллиона рублей. Кроме того, в декабре 2014 года суд также по иску «Авиа центра» взыскал с «Эвитерра Трэвел» 45 миллионов рублей за проданные ответчиком билеты «Аэрофлота».