Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
24/10/2016 10:09
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Банк подал заявление о банкротстве оператора бизнес-центра Nordstar Tower

Контекст
Теги: Банкротство, Банк "ФК Открытие", Роснефть, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:54 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом АО «Нордстар Тауэр», которое является оператором бизнес-центра Nordstar Tower, где арендует помещения «Роснефть», говорится в определении суда.

Это заявление будет рассмотрено после слушания заявления индивидуального предпринимателя Янины Гребенщиковой о банкротстве АО, поступившее в суд ранее. Заявление предпринимателя суд планирует рассмотреть 17 ноября. Арбитраж 26 сентября по заявлению Гребенщиковой взыскал с АО «Нордстар Тауэр» 1,6 миллиона долларов долга.

Кроме того, суд в сентябре удовлетворил заявление кипрской компании Lafitten Company ltd. о взыскании около 737 миллионов рублей с АО «Нордстар Тауэр».

В июле суд зарегистрировал несколько исков кипрской компании к АО «Нордстар Тауэр». Иски, согласно материалам дела, связаны с взысканием задолженности по договорам займа. В рамках иска о взыскании с АО 25,1 миллиона долларов заявитель обратился с ходатайством о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения запрета ответчику осуществлять действия по распоряжению нежилым зданием (Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1). Однако в удовлетворении ходатайства было отказано.

Также АО «Нордстар Тауэр» подало иск к НК «Роснефть» об обязании ответчика заключить договор аренды на определенных условиях, указанных в проекте.

В декабре 2015 года и в январе 2016 года компания «Нордстар Тауэр» отказалась от двух исков о взыскании с нефтяной компании «Роснефть» 68,3 миллиона рублей и 8,89 миллиона долларов задолженности по арендной плате за четвертый квартал 2015 года. Представитель истца тогда заявлял, что нефтяная компания погасила долг, в связи с этим и были заявлены отказы от исков.

«Роснефть» арендует помещения в бизнес-центре. По данным деловых СМИ, нефтяная компания ТНК-ВР, которую «Роснефть» купила в 2013 году, арендовала офис в бизнес-центре с мая 2010 года. Компания занимает помещения площадью 37,7 тысячи квадратных метров — это почти половина всей арендопригодной площади центра. Договор аренды был подписан на 15 лет.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Банк подал заявление о банкротстве оператора бизнес-центра Nordstar Tower

09:54 24/10/2016 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом АО «Нордстар Тауэр», которое является оператором бизнес-центра Nordstar Tower, где арендует помещения «Роснефть», говорится в определении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Банк подал заявление о банкротстве оператора бизнес-центра Nordstar Tower

09:54 24/10/2016 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом АО «Нордстар Тауэр», которое является оператором бизнес-центра Nordstar Tower, где арендует помещения «Роснефть», говорится в определении суда.

СК возбудил уголовное дело о неуплате 533 млн руб налогов на Ярославском НПЗ

19:42 21/10/2016 Следственный комитет (СК) России по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны руководства ООО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Д.И. Менделеева», сообщается на официальном сайте СК РФ.

Суд пересмотрит приговор экс-менеджерам Банка Москвы, похитившим 1 млрд руб

16:04 21/10/2016 Мосгорсуд 25 октября пересмотрит приговор бывшим менеджерам "Банка Москвы" Константину Сальникову и Алле Авериной, в соответствии с которым они приговорены к 4,5 и 4 годам лишения свободы соответственно за хищение более 1 миллиарда рублей у кредитной организации, сообщила РАПСИ в пресс-службе суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера