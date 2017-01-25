Депутату-банкроту, рекомендовавшему меньше есть, не ограничили выезд из РФ

uralpolit.ru

11:29 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Свердловской области отклонил заявление финансового управляющего имуществом признанного банкротом депутата регионального законодательного собрания Ильи Гаффнера, ранее посоветовавшего россиянам "поменьше питаться" в кризис, об установлении депутату временного ограничения на выезд из России, говорится в материалах суда.

Арбитраж 13 июля признал Гаффнера банкротом.

В июне суд отказал в удовлетворении ходатайства финансового управляющего должника Александра Осинского, который просил истребовать у Гаффнера информацию о его доходах, о наличии и отчуждении имущества, об участии в юридических лицах.

Действующим законодательством не предусмотрена возможность понуждения судом должника-гражданина к исполнению обязанности по представлению сведений в отношении самого себя, однако установлены иные последствия несовершения им указанных действий, отметил арбитраж. В то же время, по информации суда, пунктом 9 статьи 213.9 закона о банкротстве установлен механизм получения финансовым управляющим необходимых сведений: путем получения судебных запросов при наличии к тому оснований.

Суд 17 февраля по заявлению Россельхозбанка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Гаффнера. Ранее представитель должника ходатайствовал "о прекращении производства по делу в связи нецелесообразностью введения процедуры банкротства по причине отсутствия у должника имущества, а также отсутствием средств для финансирования процедуры банкротства".

Гаффнер в январе 2015 года в рамках рейда "Народного контроля" по мониторингу цен в продуктовых магазинах заметил, что "надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли и голод и холод, надо просто задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться".

Ранее областное управление Федеральной службы судебных приставов сообщило о долге Гаффнера кредиторам в размере 196 миллионов рублей.

Депутат Гаффнер в декабре 2015 года был исключен из политсовета регионального отделения "Единой России". В пресс-службе отметили, что политсовет подлежит ежегодному кадровому обновлению на 10%. Также Гаффнер, являющийся депутатом законодательного собрания Свердловской области, 2 февраля сообщил об уходе с поста главы Комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.