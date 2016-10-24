Действия по отключению электротранспорта Саратова за долги законны - суд

12:04 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Саратовской области отклонил иск МУПП «Саратовгорэлектротранс» о незаконности действий СПГЭС по введению ограничения подачи электрической энергии на объекты заявителя, что привело к отключению электроснабжения электротранспорта Саратова, сообщили РАПСИ в суде.

Директор МУПП Константин Касьянов утром 16 июня сообщил, что задолженность предприятия привела к отключению электроснабжения всего городского электротранспорта. Он напомнил, что предприятие имеет долги перед ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (СПГЭС).

По мнению Касьянова, «на сегодняшний день нет никакой экономической целесообразности отключения городского электротранспорта от электроснабжения». «Это беспрецедентный акт вандализма по отношению к жителям города. Трамваи ходили во время Великой Отечественной войны, не остановились в годы перестройки, пережили разруху ельцинской эпохи. И встали сегодня, на фоне явного улучшения ситуации с долговой нагрузкой предприятия», — отмечается в заявлении.

Касьянов считает, что такое решение имеет огромные последствия для города. «Тысячи саратовцев не смогли воспользоваться услугами электротранспорта, огромное количество горожан, имеющих льготы, были ограничены в своем праве на получение транспортных услуг. А всего по статистике в среднем мы перевозим более 110 тысяч пассажиров в день», — заявил директор предприятия.

Он напомнил, что в 2015 году на предприятии сложилось крайне тяжелое финансовое положение. Руководство города ставило вопрос о передаче предприятия на баланс правительства области вместе со всеми проблемами МУПП. В этих условиях, по информации Касьянова, была произведена смена руководства предприятия.

По состоянию на 1 января 2016 года, долги предприятия за электроэнергию составляли 66,9 миллиона рублей (13,8 миллиона рублей — долг перед ОАО «Саратовэнерго» и 53,1 миллиона рублей — ООО «СПГЭС»), сообщил Касьянов. «Сейчас, по состоянию на 16 июня, долги перед ОАО «Саратовэнерго» погашены полностью, а долг перед СПГЭС составляет 36,3 миллиона рублей», — сообщил директор.

Работа городского электротранспорта Саратова была восстановлена во второй половине 16 июня.

