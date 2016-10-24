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Арбитражная практика

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Суд по иску цирка на Вернадского взыскал 4,4 млн руб с организатора шоу

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Московский государственный цирк, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
16:25 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы взыскал по иск ФГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" 4,4 миллиона рублей с московского ООО "Лайв концерт", сообщили РАПСИ в суде.

Кроме того, в сентябре суд удовлетворил иск цирка на Вернадского о взыскании 3,5 миллиона рублей с минского ООО "Нил-Медиа" (организатор шоу братьев Запашных "К.У.К.Л.А" в столице Беларуси).

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Высший арбитражный суд РФ в марте 2014 года отклонил заявление британской компании New Art Production (NAP) Limited о пересмотре судебных актов нижестоящих инстанций, которые отказали во взыскании 120 тысяч фунтов стерлингов с ФГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского".

Арбитраж Москвы 3 июля 2013 года отклонил иск иностранной компании, однако удовлетворил встречный иск цирка о признании недействительным договора на организацию гастролей Британского королевского цирка в РФ. Апелляционный суд 27 сентября 2015 года подтвердил отказ в иске иностранной компании, но также отказал и во встречном иске цирка. Кассация оставила в силе постановление апелляции.

В суде юристы NAP сообщили, что между сторонами в июле 2012 года было заключено соглашение, согласно которому российский цирк должен был организовывать гастроли британского. Однако после смены руководства ответчик отказался исполнять договор. NAP просила взыскать неустойку.

Представитель же цирка на Вернадского сообщил, что соглашение должно было быть заключено только на конкурсной основе, а этого сделано не было. Кроме того, сделку, поскольку она являлась крупной, нужно было согласовывать в вышестоящей инстанции - Минкультуры, а этого тоже не сделали. Суд, отклоняя иск NAP, поддержал позицию цирка.

Как следует из справочника компаний, NAP создана в 2001 году, ее уставный капитал составляет 100 фунтов стерлингов, ранее ее директором был подданный Великобритании Виктор Пилипович, а с апреля 2013 года фирму возглавляла Галина Пилипович.

СМИ сообщали, что британский цирк, руководителем которого назывался Виктор Пилипович, намерен потребовать в суде от Большого московского цирка компенсацию за сорванный контракт. Якобы руководство British Royal Circus готовит иск к российским коллегам за срыв совместной программы выступления, намеченной на 2013 год.

Британцы утверждали, что московский цирк без всякой видимой причины разорвал контракт на 45 миллионов рублей.

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Суд по иску цирка на Вернадского взыскал 4,4 млн руб с организатора шоу

16:25 24/10/2016 Арбитражный суд Москвы взыскал по иск ФГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" 4,4 миллиона рублей с московского ООО "Лайв концерт", сообщили РАПСИ в суде
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