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Роспотребнадзор оштрафовал сеть магазинов "Ароматный мир" на 7,3 млн руб

Теги: Роспотребнадзор, Москва, Россия
09:02 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ. Управление Роспотребнадзора по Москве в связи с выявленными нарушениями ООО «Арома Маркет» (сеть магазинов «Ароматный мир») технических регламентов, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сфере защиты прав потребителей вынесло 380 постановлений о штрафах на сумму 7,3 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.

В третьем квартале 2016 года специалисты управления Роспотребнадзора проверили 103 предприятия торговли ООО «Арома Маркет» в десяти административных округах Москвы.

При проведении контрольных мероприятий во всех организациях торговли «Ароматный мир» были выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сфере защиты прав потребителей, говорится в сообщении.

В частности, на 50 предприятиях торговли компании выявлено неудовлетворительное санитарно – техническое состояние производственных, складских, подсобных помещений, инженерных коммуникаций. Отсутствие приточно-вытяжной системы вентиляции отмечалось в 44 предприятиях торговли, сообщило ведомство.

Кроме того, в 35 предприятиях торговли выявлено нарушение требований технических регламентов при хранении алкогольной продукции и кондитерских изделий. Нарушение в области защиты прав потребителей отмечены в 18 предприятиях торговли (отсутствие надлежаще оформленных ценников).

ООО «Арома Маркет» даны предписания об устранении выявленных нарушений санитарных требований, а также предписания о прекращении нарушений прав потребителей.

В сообщении отмечается, что руководству ООО «Арома Маркет» предложено принять меры по приведению магазинов в соответствие с требованиями действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей и техрегулирования.

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Роспотребнадзор оштрафовал сеть магазинов "Ароматный мир" на 7,3 млн руб

09:02 25/10/2016 Управление Роспотребнадзора по Москве в связи с выявленными нарушениями ООО «Арома Маркет» (сеть магазинов «Ароматный мир») технических регламентов, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сфере защиты прав потребителей вынесло 380 постановлений о штрафах на сумму 7,3 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.
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