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Арбитражная практика

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Подан иск о банкротстве крупной фирмы в области дистанционной торговли

Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:24 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ. ООО «Издательский дом Ридерс Дайджест» подало заявления в Арбитражный суд Москвы о признании банкротами АО «Мир книги» (одна из крупнейших в России компаний в области дистанционной торговли) и АО «Мир книги ритейл», говорится  в материалах суда.

Рассмотрение обоснованности заявления о банкротстве «Мир книги ритейл» назначено на 12 декабря. Суд предложил САУ «СРО «Дело» представить сведения о кандидатуре арбитражного управляющего Дмитрия Астахова.

Компания «Мир книги» была создана в 1994 году. Ключевым направлением ее деятельности является дистанционная торговля книгами и потребительскими товарами через каталоги. Каталог «Мир книги» выпускается 13 раз в год, ассортимент каждого номера включает в себя более тысячи различных позиций книг и товаров.

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Подан иск о банкротстве крупной фирмы в области дистанционной торговли

09:24 25/10/2016 ООО «Издательский дом Ридерс Дайджест» подало заявления в Арбитражный суд Москвы о признании банкротами АО «Мир книги» (одна из крупнейших в России компаний в области дистанционной торговли) и АО «Мир книги ритейл», говорится в материалах суда.
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