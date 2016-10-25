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Арбитражная практика

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"Югводоканал" не добился в суде дополнительных 667 млн руб — ФАС

Теги: Взыскание задолженности, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Россия
12:19 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Суд подтвердил законность приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которыми ООО "Югводоканал" было отказано в получении дополнительных 667 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.

Служба отмечает, что компания просила дополнительно включить денежные средства в необходимую валовую выручку для деятельности двух своих филиалов. Рассмотрев заявление "Югводоканала", ФАС признала требования компании экономически необоснованными.

"В своем решении антимонопольное ведомство указало, что "Югводоканал" не обосновал экономическую целесообразность учета расходов в тарифе. Кроме этого, компания не выполняла меры по повышению энергоэффективности и сокращению величины потерь и неучтенного расхода воды", - отметила начальник управления регионального тарифного регулирования ФАС Юлия Юдина.

ООО "Югводоканал" посчитал, что приказы ФАС незаконны и нарушают его права, и обжаловал их в суде. У первой и апелляционной инстанции не нашлось правовых оснований для отмены актов антимонопольного ведомства, подчеркивает служба.

"ФАС России планомерно нарабатывает судебную практику в сфере тарифного регулирования. В последующем она станет еще одной составляющей, которая позволит прийти к единообразию правоприменения", — сказал начальник правового управления антимонопольной службы Артем Молчанов.

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"Югводоканал" не добился в суде дополнительных 667 млн руб — ФАС

12:19 25/10/2016 Суд подтвердил законность приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которыми ООО "Югводоканал" было отказано в получении дополнительных 667 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.
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