Иск по спору о продаже "Оборонсервисом" зданий отложен на декабрь

РАПСИ

15:58 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 22 декабря слушания по иску Московской городской военной прокуратуры о расторжении сделки по продаже одной из структур, входившей в «Оборонсервис», земельного участка и зданий в центре Москвы фирме «Ситиинжиниринг», говорится в материалах суда.

По договору купли-продажи 1 декабря 2011 года в собственность «Ситиинжиниринг» перешел участок в Знаменском переулке площадью 1,8 тысячи квадратных метров и три здания на нем общей площадью более 900 квадратных метров. Продавцом по договору являлось ОАО «Окружной материальный склад (ОМС) Московского округа военно-воздушных сил и противовоздушной обороны».

Дело рассматривается повторно. Арбитражный суд Москвы 2 декабря 2015 года отклонил иск прокуратуры, который был подан в интересах РФ. Однако девятый арбитражный апелляционный суд 10 марта текущего года отменил это решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи. В то же время суд отклонил исковые требования ОАО «ОМС Московского округа военно-воздушных сил и противовоздушной обороны», в котором компания просила признать право собственности «Ситиинжиниринга» на объекты недвижимости отсутствующим и истребовать их у ответчика. Иск ОМС рассматривался совместно с иском прокуратуры.

Кассационная инстанция отменила решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции и отправила спор на пересмотр. Как указал суд, арбитражу необходимо при рассмотрении дела установить, на что направлены требования военного прокурора: на возврат имущества в собственность РФ или в собственность ОАО «ОМС». Также, для всестороннего, полного и объективного рассмотрения спора суду также необходимо установить движение денежных средства от продажи земельного участка и зданий, отмечается в постановлении кассации.

Истцы на заседании в первой инстанции заявили, что подконтрольное «Оборонсервису» предприятие не имело право отчуждать спорную недвижимость, поскольку она обладает статусом объектов культурного наследия. Представитель прокуратуры, в частности, ссылался на материалы уголовного дела «Оборонсервиса», согласно которым к действиям по продаже этого имущества была причастна осужденная по делу Евгения Васильева. Ответчик иск не признал, заявил о пропуске истцами срока исковой давности, а также о том, что на момент заключения сделки охранный статус объектов не был оформлен.

СМИ ранее сообщали, что эта госсобственность была продана ориентировочно за 170 миллионов рублей. По данным Росреестра, кадастровая стоимость земельного участка — более 276 миллионов рублей, что значительно ниже рыночной цены.

Скандал с масштабными хищениями в подконтрольном Минобороны холдинге «Оборонсервис» стоил должности министру обороны Анатолию Сердюкову и обернулся уголовным преследованием для его подчиненной Евгении Васильевой. Пресненский суд Москвы назначил ключевой фигурантке дела о коррупции в Минобороны пять лет реального заключения. Суд также обязал ее выплатить 77 миллионов рублей по искам потерпевших организаций по делу «Оборонсервиса».

Суд во Владимирской области 25 августа 2015 года удовлетворил ходатайство экс-чиновницы об условно-досрочном освобождении. За половину срока ей зачли время, проведенное под домашним арестом.

По данным «БИР-Аналитик», единственным акционером ОАО «Окружной материальный склад Московского округа Военно-воздушных сил противовоздушной обороны» является Минобороны России. Единственным учредителем ООО «Ситиинжиниринг» с уставным капиталом 10 тысяч рублей значится Самир Абрамов.