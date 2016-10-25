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Арбитражная практика

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Оставлено без рассмотрения требование физлица к Исмаилову на 2 млрд руб

Контекст
Теги: Банкротство, АСТ, Арбитражный суд Московской области, Московская область, Россия
19:00 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Московской области оставил без рассмотрения заявление индивидуального предпринимателя Виталия Мащицкого о включении долга перед ним в размере 2,03 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов экс-владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, говорится в определении суда.

Ходатайства об оставлении без рассмотрения заявления Мащицкого были поданы в суд БМ-Банком (прежнее название Банк Москвы) и финансовым управляющим имуществом Исмаилова Алексеем Грудциным.

Десятый арбитражный апелляционный суд в октябре подтвердил определение о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении Исмаилова. Тем самым суд отклонил апелляцию должника.

Арбитражный суд Московской области 29 августа по заявлению БМ-Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Исмаилова. Также суд включил в реестр кредиторов Исмаилова требование банка на сумму 17,3 миллиарда рублей. На 15 декабря суд назначил рассмотрение дела о банкротстве Исмаилова по существу.

Требование банка к Исмаилову основано на кредитных договорах, которые были заключены с компаниями, в частности, с ООО "Руслайн 2000". Исмаилов является поручителем по этим кредитным договорам. До сих пор денежные средства не возвращены, отметил представитель банка. Решения о взыскании денежных средств вступили в законную силу.

Представитель Исмаилова возражал против удовлетворения заявления банка. Также представитель отметил, что у Исмаилова нет источников дохода.

В определении же суд указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства, однозначно свидетельствующие о невозможности исполнения Исмаиловым обязательств в порядке реструктуризации долга. Сведений о доходах должника представителем заявителя не представлено. Также в судебном акте отмечается, что в ходе данной процедуры финансовый управляющий имеет дополнительные возможности для оценки имущественного состояния должника, поиска и выявления источников доходов должника с целью оптимизации условий погашения задолженности.

Как сообщалось ранее, первоначально банк подал заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы, однако в ходе рассмотрения дела стало известно, что Исмаилов сменил место регистрации и заявление должен рассматривать областной арбитраж.

В то же время в Арбитражный суд Московской области подал заявление о банкротстве Исмаилова гражданин Зубков. Суд 21 декабря 2015 года по заявлению Зубкова, которому Исмаилов задолжал 15 миллионов рублей, признал последнего банкротом и ввел в отношении него на полгода процедуру реализации имущества.

Однако 18 марта Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о банкротстве Исмаилова. Суд тогда удовлетворил жалобу Банка Москвы. По мнению апелляции, заявитель не подтвердил наличие у должника долга в размере 15 миллионов рублей, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства предоставления Зубковым денежных средств Исмаилову.

Арбитражный суд Московского округа и Верховный суд РФ оставил без изменения определение апелляции. Кроме того, 8 сентября суд оставил без рассмотрения заявление Исмаилова о собственном банкротстве.

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Оставлено без рассмотрения требование физлица к Исмаилову на 2 млрд руб

19:00 25/10/2016 Арбитражный суд Московской области оставил без рассмотрения заявление индивидуального предпринимателя Виталия Мащицкого о включении долга перед ним в размере 2,03 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов экс-владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, говорится в определении суда.
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