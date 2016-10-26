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Арбитражная практика

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Суд рассмотрит иск фирмы украинского олигарха Курченко к крымскому УФАС

Контекст
Теги: Антимонопольное право, Арбитражный суд республики Крым, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Крым, Россия
09:30 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Республики Крым назначил на 7 ноября рассмотрение заявления АО «Компания Нефтетрейдинг», связанное с украинским олигархом Сергеем Курченко, о признании незаконным решения регионального УФАС, усмотревшего в действиях пяти компаний признаки картельного сговора на топливном рынке, говорится в определении суда.

Ранее комиссия управления Федеральной антимонопольной службы России по Республике Крым и городу Севастополю установила нарушение антимонопольного законодательства в действиях АО «Компания Нефетерейдинг», ООО «Крым Ойл», ООО «Ритейл-Юг», ООО «Кедр», ООО «Торговый дом «ТЭС», выразившихся в установлении и поддержании цен на рынке розничной реализации бензина автомобильных марок А-92, А-95 и дизельного топлива. Антимонопольное управление выявило нарушение этими компаниями пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

«После мониторинга розничных и оптовых цен на светлые нефтепродукты был зафиксирован факт одновременного подорожания бензина марок А-92, А-95 и дизельного топлива на заправках республики. Цены на все марки бензинов и дизельное топливо были увеличены на одинаковую величину, вне зависимости от поставщика, у которого были осуществлены закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия», — сообщило УФАС. Синхронное установление единых цен выступает, по мнению управления, доказательством нарушения прав потребителя на приобретение продукции на свободном рынке.

Арбитражный суд Крыма в июле прекратил производство по заявлениям ПАО «Российский национальный коммерческий банк» о признании банкротами АО «Компания Нефтетрейдинг» и АО «Компания Крым ойл», связанных с Курченко.

В ходе заседания 5 июля по делу о банкротстве компании «Нефтетрейдинг» представитель должника сообщил суду, что «погашено не только тело кредита, но и часть неустойки за нарушение исполнения обязательств по кредитному договору».

Служба безопасности Украины (СБУ) 19 мая 2014 года сообщила, что оценивает ущерб от деятельности олигарха Курченко в 4 миллиарда гривен.

Ранее МВД заявляло, что оно установило схему незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЕК, председателем наблюдательного совета которой является Курченко. По данным следствия, нефтепродукты реализовывались без уплаты налогов через фиктивные предприятия. МВД отметило, что ущерб от аферы только за 2013 год составил 26 миллиардов гривен (около 2 миллиардов долларов).

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Суд рассмотрит иск фирмы украинского олигарха Курченко к крымскому УФАС

09:30 26/10/2016 Арбитражный суд Республики Крым назначил на 7 ноября рассмотрение заявления АО «Компания Нефтетрейдинг», связанное с украинским олигархом Сергеем Курченко, о признании незаконным решения регионального УФАС, усмотревшего в действиях пяти компаний признаки картельного сговора на топливном рынке, говорится в определении суда.
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