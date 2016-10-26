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Арбитражная практика

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ВГТРК обжаловала взыскание по иску блогера Варламова 240 тыс руб компенсации

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Теги: Авторское право, ВГТРК, Девятый арбитражный апелляционный суд, Илья Варламов, Москва, Россия
11:00 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы рассмотрит 16 ноября жалобу ФГУП ВГТРК на решение о взыскание с него в пользу фотографа и блогера Ильи Варламова 240 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав, говорится в определении суда.

ФГУП обжаловало в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 6 сентября.

Это дело рассматривается повторно, так как Суд по интеллектуальным правам (СИП) 25 апреля по жалобе Варламова отменил все судебные акты по спору, отправив его на новое рассмотрение.

СИП отменил решение Арбитражного суда Москвы от 27 октября 2015 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 января. Тогда суды отказали в удовлетворении заявления блогера. Дело было направлено на новое рассмотрение в арбитраж Москвы.

Варламов является обладателем исключительных авторских прав на произведения (фотографии), созданные его творческим трудом. Им было установлено, что ответчик на своих сайтах использовал шесть его фотографических произведений.

Арбитраж 27 октября 2015 года отметил, что в данном случае использование произведений осуществлено в целях информирования населения об актуальной проблеме некачественного выполнения работ по нанесению разметки для парковки автомобилей в московских дворах, а также в целях информирования о разработках в сфере создания инновационного общественного транспорта (трамвай Russia One российского производства).

В решении суда говорится, что объем цитирования оправдан целью цитирования, поскольку из объемных фоторепортажей истца (десятки фотографий) использованы несколько фотографий, необходимых для полного донесения информации до читателей.

Кроме того, оба информационных материала содержат указание на блогера Варламова и источник заимствования (блог, принадлежащий истцу), а также активную гиперссылку на страницу с опубликованными самим истцом фотографиями. "При этом законодательство не содержит каких-либо ограничений, связанных с видом объектов авторского права, которые могут быть процитированы, и не исключает цитирование фотографий", - говорится в решении от 27 октября 2015 года.

Другие споры блогера со СМИ

Арбитраж Москвы 9 октября 2015 года по иску Варламова взыскал с АО "Издательский дом "Комсомольская правда" 480 тысяч рублей компенсации.

В решении суда говорится, что издательский дом при оформлении статей на принадлежащем ему сайте осуществил незаконное использование 18 фотографических произведений. Автором и обладателем исключительных прав на указанные произведения является Варламов. По мнению суда, нарушение исключительных прав Варламова на произведения выражается в использовании их ответчиком без надлежащего разрешения правообладателя и без выплаты ему вознаграждения.

ИД обжаловал это решение в апелляционном суде, который в ноябре 2015 года отменил акт первой инстанции и утвердил мировое соглашения между сторонами по спору.

В соглашении говорится, что АО "Издательский дом "Комсомольская правда" в период с 1 декабря 2015 года до 1 декабря 2016 года в интернете на четырех своих сайтах будет размещать текстовые анонсы материалов, опубликованных на сайте Варламова.

Кроме того, до 1 декабря 2016 года ИД на сайтах kp.ru, teleprogramma.pro, sovsport.ru и eg.ru через системы Adriver или Adfox размещает текстовые анонсы материалов, опубликованных на сайте блогера. Технические условия размещения текстовых анонсов материалов должны обеспечивать переход посетителей (читателей) сайтов ответчика на сайт истца посредством клика посетителя, отмечается в соглашении. До 1 декабря 2016 года издательский дом обеспечивает 2 миллиона переходов (кликов) с сайтов ИД на сайт истца.

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ВГТРК обжаловала взыскание по иску блогера Варламова 240 тыс руб компенсации

11:00 26/10/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы рассмотрит 16 ноября жалобу ФГУП ВГТРК на решение о взыскание с него в пользу фотографа и блогера Ильи Варламова 240 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав, говорится в определении суда.
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