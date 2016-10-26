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Арбитражная практика

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Спор Международного торгпромбанка с экс-руководителями вновь отложен

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Тверской области, Тверская область, Россия
10:26 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Тверской области отложил на 28 ноября рассмотрение заявления Международного торгово-промышленного банка о привлечении четырех его бывших руководителей к ответственности в виде возмещения причиненных организации убытков в размере 81,05 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

Арбитраж Тверской области ранее продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении банка. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего - Агентства по страхованию вкладов (АСВ) - назначено судом на 28 ноября.

Областной суд по заявлению ЦБ РФ 5 июля 2011 года признал банк несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим Международного торгово-промышленного банка было назначено АСВ.

Банк полностью погасил задолженность перед кредиторами первой и второй очередей, общий долг перед кредиторами третьей очереди составляет 36,7 миллиона рублей, сообщило АСВ.

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Спор Международного торгпромбанка с экс-руководителями вновь отложен

10:26 26/10/2016 Арбитражный суд Тверской области отложил на 28 ноября рассмотрение заявления Международного торгово-промышленного банка о привлечении четырех его бывших руководителей к ответственности в виде возмещения причиненных организации убытков в размере 81,05 миллиона рублей, говорится в материалах суда.
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