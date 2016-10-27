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Арбитражная практика

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Подмосковный суд признал банкротом дилера японской компании Isuzu

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Московская область, Россия
19:00 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление ПАО «Транскапиталбанк» о признании банкротом ООО «ДМ Исудзу» (официальный дилер японской компании Isuzu), говорится в решении суда.

В отношении должника открыто конкурное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим ООО утвержден Сергей Стороженко.

Ранее суд удовлетворил заявление Транскапиталбанка о включении долга перед ним в размере более 632 миллионов рублей в реестр требований кредиторов ООО «ДМ Исудзу».

Арбитраж 1 июня по заявлению Транскапиталбанка ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ДМ Исудзу». Временным управляющим должника был утвержден Стороженко с ежемесячным вознаграждением в размере 30 тысяч рублей за счет денежных средств и иного имущества ООО.

Подмосковный арбитражный суд в марте зарегистрировал заявления Транскапиталбанка о банкротстве официальных дилеров КАМАЗа (ООО «АвтоКам»), МАЗа (ООО «ТЦ «АвтоМАЗ»), а также японских Hino Motors Sales и Isuzu.

Кроме того, арбитражный суд Московской области в феврале признал банкротом ООО «Хендэ КомТранс», являющееся первым официальным дилером коммерческих автомобилей Hyundai в РФ. Конкурсным управляющим должника назначена Елена Ребгун.

По результатам проведенного анализа ООО временный управляющий Николай Кайкы пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности компании «Хендэ КомТранс». Согласно реестру требований кредиторов должника в третью очередь реестра включены требования одного конкурсного кредитора в размере 1,4 миллиарда рублей. Управляющий считает, что восстановление платежеспособности должника невозможно, правовых оснований для введения иных процедур банкротства, кроме конкурсного производства, не имеется.

Заявление о банкротстве было направлено в суд самим должником.

Компания уже более 18 лет осуществляет полный спектр услуг по продаже, гарантийному, сервисному обслуживанию грузовиков, автобусов, спецтехники Hyundai, а также продаже оригинальных запасных частей.

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Подмосковный суд признал банкротом дилера японской компании Isuzu

19:00 26/10/2016 Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление ПАО «Транскапиталбанк» о признании банкротом ООО «ДМ Исудзу» (официальный дилер японской компании Isuzu), говорится в решении суда.
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