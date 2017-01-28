Спор Артемия Лебедева с издательством "Эксмо" продолжится в кассации

09:23 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. ООО «Издательство «Эксмо» подало кассационную жалобу на постановление о взыскании в пользу ООО «Студия Арт. Лебедева» 50 тысяч рублей компенсации за незаконное использование шрифта «Клементина» на обложке книги Татьяны Устиновой, говорится в материалах Суда по интеллектуальным правам.

Девятый арбитражный апелляционный суд 25 августа частично удовлетворил заявление студии Лебедева.

Издательство обжаловало в апелляции решение арбитражного суда Москвы от 12 апреля, когда был частично удовлетворен иск студии Лебедева о взыскании с «Эксмо» 150 тысяч рублей. В заявлении содержалось требование о взыскании с ответчика 1,5 миллиона рублей.

Апелляционный суд 5 июля постановил рассмотреть это дело по правилам первой инстанции. По мнению апелляции, «к обстоятельствам, имеющим значение для правильного рассмотрения данного дела, относится установление того, является ли истец обладателем исключительных прав на шрифт «Климентина» при наличии документов, подтверждающих, что исключительные права на заявленный шрифт принадлежали ООО «Интердизайн». В связи с этим апелляционный суд посчитал невозможным рассмотрение дела без участия компании «Интердизайн».

Московский арбитраж 9 марта отказал в удовлетворении иска ООО «Студия Арт. Лебедева» о взыскании с студии ООО «Брендинговое агентство «Депо» (Depot WPF) 3 миллиона рублей компенсации.

На сайте истца говорится, что причиной обращения в суд стало незаконное использование ответчиком шрифта «Клементина» при разработке дизайн-проектов. В качестве третьих лиц для участия в деле были привлечены ООО «Нестле Россия» и ООО «Династия».

Кроме того, арбитраж Москвы 22 октября 2015 года по иску студии Артемия Лебедева взыскал с телеканала «ТВ Центр» 100 тысяч рублей компенсации за незаконное использование фотографии, права на которую принадлежат истцу. Суд удовлетворил иск частично: заявитель просил выплатить ему 1 миллион рублей.

Как установил суд, на сайте телеканала была размещена сделанная Лебедевым фотография «Оформление ДТП», права на использование которой автор по лицензионному договору передал студии. Разрешения телеканалу на использование изображения правообладатель не давал.

В обоснование суммы компенсации истец заявил, что фото было размещено на сайте, который ежедневно просматривают более 5 миллионов раз. Ответчик не оспаривал факт незаконного использования изображения, но посчитал заявленную сумму взыскания чрезмерной. По его словам, количество посещений спорной страницы за период с 1 апреля 2014 года по 30 июля 2015 года составило 1022 раз.

Суд при определении справедливого размера компенсации принял во внимание решение Савеловского районного суда города Москвы, который 24 декабря 2014 года взыскал за незаконное использование той же фотографии 10 тысяч рублей с ООО «Омские СМИ». Арбитраж Москвы сделал вывод, что количество просмотров сайта федерального телеканала «ТВ Центр» «несомненно выше, чем сайта регионального информационного агентства».