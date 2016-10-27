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Арбитражная практика

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Производство по жалобе Apple из-за ремешков "умных часов" приостановлено

Контекст
Теги: Федеральная таможенная служба (ФТС), Apple, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
16:38 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд приостановил производство по жалобе ООО «Эппл Рус», российского подразделения корпорации Apple, на отказ в иске, в котором компания просила признать незаконными решения Центрального таможенного управления ФТС, касающихся классификации ввозимых истцом в Россию товаров, сообщили РАПСИ в суде.

Арбитражный суд Москвы 21 июня отклонил иск компании, которая просила признании недействительными предварительные решения ЦТУ от 13 ноября 2015 года о классификации ремешков для «умных часов» Apple Watch по ТН ВЭД ЕАЭС. Компания подала апелляционную жалобу на это решение, однако суд оставил ее без движения до 2 сентября, так как она была подана с нарушениями требований Арбитражного процессуального кодекса. После устранения нарушений, жалоба была принята к производству.

Арбитраж Москвы 17 мая также отклонил аналогичный иск компании. В нем ООО «Эппл Рус» обжаловало предварительные решения таможенного органа о классификации основного устройства, а именно «умных часов» Apple Watch по ТН ВЭД ЕАЭС. Апелляционная инстанция оставила в силе решение первой инстанции

В конце 2015 года ФТС изменила классификацию устройств Apple Watch — их стали относить не к устройствам для передачи данных, ввоз которых ввозной пошлиной не облагается, а к обычным наручным часам, за ввоз которых таможенная ставка доходит до 10%.

Устройство Apple Watch таможенный орган классифицировал, как часы наручные (код 9102), а ремешки были отнесены к коду 9113 (ремешки, ленты, браслеты для часов). Компания не согласилась с этой классификацией и обратилась с исками в суд.

Представитель компании в суде заявил, что ремешки должны относится к группе, что и основное устройство. Ремешки не являются самостоятельным товаром, и без основного устройства не используются.

Представитель ЦТУ ФТС же заявил, что ремешки не являются функциональным составным элементом основного устройства и были классифицированы по коду, который близок к такому товару.

Суд в решении указал, что ни одна из товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС не содержат в своих текстах описания или упоминания такого товара как «запястный ремешок (браслет) для ношения (закрепления) приёмо-передающего устройства». Суд поддержал позицию ФТС, указав, что в товарную позицию 9113 ТН ВЭД ЕАЭС входят все виды ремешков, лент и браслетов для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, то есть все устройства для закрепления часов на запястье.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.+

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Производство по жалобе Apple из-за ремешков "умных часов" приостановлено

16:38 27/10/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд приостановил производство по жалобе ООО «Эппл Рус», российского подразделения корпорации Apple, на отказ в иске, в котором компания просила признать незаконными решения Центрального таможенного управления ФТС, касающихся классификации ввозимых истцом в Россию товаров, сообщили РАПСИ в суде.
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