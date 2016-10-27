Арбитраж отклонил иск Правительства Москвы к АО "Интеко" на $8,4 млн

16:48 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Правительства Москвы о взыскании с АО "Интеко", входящего в Группу компаний "Интеко", 8,4 миллиона долларов долга, говорится в решении суда.

Ранее представитель ответчика заявил в суде ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с "возможным мирным урегулированием спора". Юристы истца и Департамента экономической политики и развития города Москвы не возражали против удовлетворения ходатайства заявителя.

Агентство не располагает комментариями сторон по этому спору.

АО "Интеко" построило более 50 зданий и комплексов общей площадью более 1,6 миллиона квадратных метров. В их числе — проекты комплексного освоения территорий и ряд крупных сложных объектов различного назначения.