Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
27/10/2016 18:54
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Арбитраж отклонил иск Правительства Москвы к АО "Интеко" на $8,4 млн

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Правительство Москвы, Интеко, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
16:48 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Правительства Москвы о взыскании с АО "Интеко", входящего в Группу компаний "Интеко", 8,4 миллиона долларов долга, говорится в решении суда.

Ранее представитель ответчика заявил в суде ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с "возможным мирным урегулированием спора". Юристы истца и Департамента экономической политики и развития города Москвы не возражали против удовлетворения ходатайства заявителя.

Агентство не располагает комментариями сторон по этому спору.

АО "Интеко" построило более 50 зданий и комплексов общей площадью более 1,6 миллиона квадратных метров. В их числе — проекты комплексного освоения территорий и ряд крупных сложных объектов различного назначения.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Арбитраж отклонил иск Правительства Москвы к АО "Интеко" на $8,4 млн

16:48 27/10/2016 Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Правительства Москвы о взыскании с АО "Интеко", входящего в Группу компаний "Интеко", 8,4 миллиона долларов долга, говорится в решении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Арбитраж отклонил иск Правительства Москвы к АО "Интеко" на $8,4 млн

16:48 27/10/2016 Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Правительства Москвы о взыскании с АО "Интеко", входящего в Группу компаний "Интеко", 8,4 миллиона долларов долга, говорится в решении суда.

Банк подал заявление в суд о банкротстве застройщика "Кутузовской мили"

18:34 27/10/2016 ПАО "Промсвязьбанк" подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом ЗАО "ФЦСР", которое является застройщиком и инвестором проекта ЖК "Квартал Триумфальный" (бывшая "Кутузовская миля"), говорится в материалах суда.

ВС РФ: штраф = унижение, водители могут требовать компенсацию

13:14 27/10/2016 Важное для незаконно оштрафованных водителей решение принял Верховный суд РФ: высшая инстанция указала, что необоснованное привлечение автовладельцев к ответственности может являться для них унизительным.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера