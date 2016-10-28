Суд арестовал имущество экс-руководителей Международного торгпромбанка

Арбитражный суд Тверской области

09:22 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Тверской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Международного торгово-промышленного банка об аресте имущества четырех бывших руководителей банка на сумму 81,05 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Обеспечительные меры приняты в рамках заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании убытков с Ирины Сакадынской, Светланы Виноградовой, Александра Зенина и Дмитрия Орлова. Необходимость принятия заявленных конкурсным управляющим обеспечительных мер была мотивирована значительным размером имущественных требований и возможностью совершения ответчиками действий по отчуждению принадлежащего им имущества до принятия и вступления в законную силу судебного акта.

Областной арбитражный суд по заявлению ЦБ РФ 5 июля 2011 года признал банк несостоятельным (банкротом). Арбитраж Тверской области ранее продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении банка. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 28 ноября.

Банк полностью погасил задолженность перед кредиторами первой и второй очередей, общий долг перед кредиторами третьей очереди составляет 36,7 миллиона рублей, сообщило АСВ.