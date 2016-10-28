Суд не рассмотрел требование ВЭБ к Красноярскому заводу комбайнов на 73 млрд руб

10:08 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрение заявления Внешэкономбанка о включении в реестр кредиторов Производственного объединения "Красноярский завод комбайнов" (КЗК) задолженности перед банком в размере 73,7 миллиарда рублей до введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения, говорится в определении суда.

Банк просит включить задолженность в третью очередь реестра кредиторов завода.

Арбитражный суд 7 июля признал завод банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 30 декабря 2016 года. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего должником возложено на Рамиля Сафарянова. Заявление о признании завода банкротом подало ООО "Управляющая строительная компания "Сибиряк".

Однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 октября удовлетворил жалобы КЗК и концерна "Тракторные заводы", отменив решение от 7 июля о банкротстве КЗК.

Производственное объединение "КЗК" создано в 1941 году на базе двух эвакуированных в ходе второй мировой войны заводов — Запорожского завода "Коммунар" и Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения. По данным на 2013 год, уставный капитал ПО "КЗК" составляет 700 миллионов рублей и распределен на 7 миллионов обыкновенных акций номиналом 100 рублей. 100% акций завода принадлежит Machinery & Industrial Group N.V. (M&IG, головная компания концерна "Тракторные заводы").

В 2013 году, согласно данным сайта концерна "Тракторные заводы", состоялся перевод производственных мощностей завода на ОАО "Прострактор" (город Чебоксары). На высвободившейся от производственных площадей территории в самом центре Красноярска в рамках утвержденной градостроительной программы будет реализован масштабный девелоперский проект, отмечается на сайте.

Концерн "Тракторные заводы" объединяет более 20 предприятий, единственным владельцем 100% акций Machinery & Industrial Group N.V. — материнской компании концерна "Тракторные заводы"- является Внешэкономбанк.