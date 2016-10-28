Суд рассмотрит жалобу Трансаэро на отказ в иске к Росавиации на 595 млн руб

flickr.com/ Adam Fritzler

10:47 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 9 ноября рассмотрение жалобы авиакомпании «Трансаэро» на решение об отказе в иске к Росавиации о взыскании около 595 миллионов рублей госсубсидий, говорится в материалах суда.

Арбитраж 11 августа полностью отклонил иск авиакомпании. В иске авиаперевозчик просил выплатить ему из госбюджета субсидию за осуществление перевозок пассажиров на Дальний Восток. Государство субсидирует авиакомпаниям перевозки пассажиров по некоторым социально значимым направлениям.

Как заявил в суде представитель истца, за июль-сентябрь 2015 года ответчик отказался выплачивать субсидии компании, хотя все документы были представлены.

Представитель Росавиации заявил, что авиакомпания выбрала неправильный способ защиты при подаче иска. Кроме того, компания не представила для получения субсидии справку об отсутствии у нее задолженности.

На это представитель «Трансаэро» заявил, что справка должна была предоставляться только один раз при подписании договора с Росавиацией, а не ежемесячно.

Суд в решении указал, что согласно информации, представленной Пенсионным фондом РФ у истца имелась задолженность по уплате обязательных платежей в бюджет. Зная об этом, авиакомпания все таки обратилась в Росавиацию за субсидией. Согласно же постановлению правительства N1563 одним из обязательных условий предоставления субсидии является отсутствие задолженности у получателя по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ.

«Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей, полеты компания не осуществляет с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря по заявлению Сбербанка ввел в «Трансаэро» процедуру наблюдения.