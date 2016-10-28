Минюст Украины оспаривает отказ в требовании к "Трансаэро" на 115 млн руб

15:29 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд продлил до 15 ноября срок оставления без движения жалобы Министерства юстиции Украины на отказ во включении долга перед ним в размере около 115 миллионов рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании "Трансаэро", говорится в определении суда.

Определением апелляционного суда от 2 сентября жалоба министерства была оставлена без движения для предоставления ряда дополнительных документов. Данным определением подателю жалобы было предложено в срок по 3 октября устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения. Однако украинский Минюст не успел устранить нарушения в установленный судом срок.

Ведомство обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, которая 13 мая отклонила требование заявителя.

Государственная авиационная служба Украины в ноябре 2014 года и январе 2015 года применила к "Трансаэро" штрафы в сумме 35,6 миллиона гривен, что составляет, по мнению заявителя, 106,3 миллиона рублей в рублевом эквиваленте. Эти штрафы были наложены в связи с тем, что в апреле - июле 2014 года "авиакомпания совершала полеты без флайт-плана, без выхода на связь с органом по организации воздушного движения, пересекая границу запретной зоны над полуостровом Крым без учета того, что пункт пропуска через государственную границу и пункт контроля в аэропорту "Симферополь" закрыты".

Кроме того, согласно счетам-фактурам Государственной авиационной службы Украины у "Трансаэро" имеется долг в размере 8,4 миллиона рублей по уплате сбора в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях. По мнению украинского министерства, авиакомпания не уплатила взысканные с нее штрафы и сборы.

Однако арбитраж Петербурга посчитал, что штрафы и государственные сборы, требование по которым заявлено министерством, не подпадают под понятия денежного обязательства и обязательных платежей, поскольку под последними понимаются только такие платежи, которые уплачиваются в бюджетную систему РФ. Наложение этих штрафов и взыскание государственных сборов относятся к публично-правовым полномочиям Украины как иностранного государства, суверенитет которого не распространяется на территорию РФ в силу статей 3 и 4 Конституции России, отметил суд.

Суд по требованию Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в "Трансаэро" процедуру наблюдения сроком на полгода. Временным управляющим должника был назначен Михаил Котов. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании.

Авиакомпания "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.