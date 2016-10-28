Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
28/10/2016 17:01
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Минюст Украины оспаривает отказ в требовании к "Трансаэро" на 115 млн руб

Сюжет: Банкротство авиакомпании "Трансаэро"
Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Трансаэро, Министерство юстиции Украины, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, Санкт-Петербург, Россия
15:29 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд продлил до 15 ноября срок оставления без движения жалобы Министерства юстиции Украины на отказ во включении долга перед ним в размере около 115 миллионов рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании "Трансаэро", говорится в определении суда.

Определением апелляционного суда от 2 сентября жалоба министерства была оставлена без движения для предоставления ряда дополнительных документов. Данным определением подателю жалобы было предложено в срок по 3 октября устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения. Однако украинский Минюст не успел устранить нарушения в установленный судом срок.

Ведомство обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, которая 13 мая отклонила требование заявителя.

Государственная авиационная служба Украины в ноябре 2014 года и январе 2015 года применила к "Трансаэро" штрафы в сумме 35,6 миллиона гривен, что составляет, по мнению заявителя, 106,3 миллиона рублей в рублевом эквиваленте. Эти штрафы были наложены в связи с тем, что в апреле - июле 2014 года "авиакомпания совершала полеты без флайт-плана, без выхода на связь с органом по организации воздушного движения, пересекая границу запретной зоны над полуостровом Крым без учета того, что пункт пропуска через государственную границу и пункт контроля в аэропорту "Симферополь" закрыты".

Кроме того, согласно счетам-фактурам Государственной авиационной службы Украины у "Трансаэро" имеется долг в размере 8,4 миллиона рублей по уплате сбора в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях. По мнению украинского министерства, авиакомпания не уплатила взысканные с нее штрафы и сборы.

Однако арбитраж Петербурга посчитал, что штрафы и государственные сборы, требование по которым заявлено министерством, не подпадают под понятия денежного обязательства и обязательных платежей, поскольку под последними понимаются только такие платежи, которые уплачиваются в бюджетную систему РФ. Наложение этих штрафов и взыскание государственных сборов относятся к публично-правовым полномочиям Украины как иностранного государства, суверенитет которого не распространяется на территорию РФ в силу статей 3 и 4 Конституции России, отметил суд.

Суд по требованию Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в "Трансаэро" процедуру наблюдения сроком на полгода. Временным управляющим должника был назначен Михаил Котов. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании.

Авиакомпания "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Минюст Украины оспаривает отказ в требовании к "Трансаэро" на 115 млн руб

15:29 28/10/2016 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд продлил до 15 ноября срок оставления без движения жалобы Министерства юстиции Украины на отказ во включении долга перед ним в размере около 115 миллионов рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании "Трансаэро", говорится в определении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд удовлетворил иск директора "Уральских пельменей" о незаконности увольнения

13:53 28/10/2016 Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил еще одно заявление директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского, касающееся незаконности его отстранения, говорится в материалах суда.

Выплаты юристам истцов по делу об аварии в Мексиканском заливе составят $600 млн

13:44 28/10/2016 Федеральный суд в Луизиане (США) свои­м решением одобрил выплату почти в 600 миллионов­ долларов в виде вознаграждения и компен­сации расходов адвокатам, представлявшим­ интересы истцов в связи с аварией на платформ­е Deepwater­ Horizon­ в 2010 году.

Пациент взыскал с больницы 600 тыс рублей за осложнения после медобследования

13:41 28/10/2016 Верх-Исетский суд Екатеринбурга взыскал 600 тысяч рублей со Свердловской областной клинической больницы № 1 в пользу пациента, пострадавшего от осложнений, развившихся после медицинского обследования, сообщил РАПСИ адвокат истца Алексей Бушмаков.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера