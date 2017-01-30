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Арбитражная практика

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Обжалован отказ в иске к мэрии Москвы на 1,8 млрд руб за "ночь длинных ковшей"

Контекст
Теги: Правительство Москвы, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
18:00 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. ООО "Созидание", которое является владельцем снесенного в "ночь длинных ковшей" торгового объекта у метро "Южная", подало жалобу на отказ арбитража Москвы в иске о взыскании со столичного правительства и еще двух ответчиков убытков в размере 1,8 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 15 сентября. Рассмотрение жалобы назначено на 1 декабря.

Представитель истца Рубен Маркарьян сообщил, что компания просит взыскать убытки за снос объекта у станции метро "Южная" в феврале этого года. В качестве ответчиков по спору выступают Правительство Москвы, префектура ЮАО города Москвы и ГБУ "Автомобильные дороги ЮАО".

Адвокат истца сообщил, что судами неоднократно была проверена законность возведения объекта недвижимого имущества, безопасность его эксплуатации, отсутствие законных оснований для признания объекта самовольной постройкой и его сноса нет. Так, ранее арбитраж отклонил иск властей Москвы о признании объекта самовольной постройкой и сносе объекта. Однако вопреки воле собственника и вступившим в законную силу судебным актам, объект был снесен 9 февраля.

Представитель истца на одном из заседаний отметил, что сумма убытков рассчитана исходя из рыночной стоимости объекта, которая составляет 252 миллиона рублей, реального ущерба по реконструкции тепловых узлов метрополитена в размере свыше 1 миллиона рублей и упущенной выгоды за неполученные арендные платежи за 40 лет. Проведение реконструкции тепловых узлов Метрополитена было одним из условий при регистрации права собственности на объект.

Представитель Правительства Москвы наоборот заявил, что объект является самовольной постройкой. Изначально земельный участок предоставлялся компании в аренду под временные торговые павильоны на 5 лет, и истец внес в бюджет плату за это время, а не на 49 лет. Кроме того, площадь застройки была больше, чем площадь участка, который был предоставлен. Объект построен на территории охранных зон, в частности, на территории улично-дорожной сети, что является нарушением. Снос же производился в соответствии с постановлением Правительства Москвы, добавил представитель ответчика.

Изменения в статью 222 Гражданского кодекса РФ, внесенные в июле 2015 года, дали право сносить построенные объекты, если они расположены на земельном участке незаконно и находятся в зоне с особыми условиями использования: в полосе отвода инженерных сетей, на территориях общего пользования.

В декабре 2015 года Правительство издало приказ № 829-ПП "О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы". Это постановление оспаривалось в Мосгорсуде, однако суд отказал в отмене постановления. Верховный суд РФ 29 апреля это решение оставил без изменений.

Правительство Москвы в декабре 2015 года приняло порядок демонтажа самостроя и утвердило перечень из 104 сооружений, подлежащих сносу. В отношении 97 сооружений 8 февраля истек срок для добровольного демонтажа, а в ночь на 9 февраля, которую СМИ окрестили "ночью длинных ковшей", эти объекты начали сносить.

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Обжалован отказ в иске к мэрии Москвы на 1,8 млрд руб за "ночь длинных ковшей"

18:00 28/10/2016 ООО "Созидание", которое является владельцем снесенного в "ночь длинных ковшей" торгового объекта у метро "Южная", подало жалобу на отказ арбитража Москвы в иске о взыскании со столичного правительства и еще двух ответчиков убытков в размере 1,8 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.
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