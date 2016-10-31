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Арбитражная практика

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Кассация поддержала решения антимонопольщиков по делам о госзакупках - ФАС

Теги: Арбитражный суд Калужской области, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Калужская область, Россия
11:57 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт – РАПСИ. Арбитражный суд Центрального округа подтвердил законность решений Калужского УФАС о включении ООО "Дистира" в реестр недобросовестных поставщиков и нарушении управлением экономики и имущественных отношений города Калуги закона "О закупках… ", говорится в сообщении антимонопольного органа.

"Ранее на основании обращения Министерства труда и социальной защиты Калужской области УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков сведения в отношении ООО "Дистира". Также по результатам рассмотрения жалобы ООО "Неруд-Доставка-Сервис" в действиях комиссии уполномоченного органа - управления экономики и имущественных отношений города Калуги –  установлено нарушение норм закона закона "О закупках..."", - отмечается в сообщении.

Компания и управление экономики и имущественных отношений Калуги обжаловали решения УФАС в Арбитражном суде Калужской области. По данным ФАС, Арбитражный суд Калужской области удовлетворил требования заявителей, затем Двадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции.

По результатам рассмотрения кассационных жалоб Арбитражный суд Центрального округа указал на ошибочные выводы судов нижестоящих инстанций и подтвердил законность решений УФАС, отменив ранее принятые судебные акты.

"К сожалению, иногда приходится подтверждать правоту антимонопольного органа только в суде кассационной инстанции, поэтому Калужское УФАС России признательно судьям, которые досконально изучили суть спора и не допустили применение норм права иначе, чем это указано в законе "О закупках… ", - сказал руководитель Калужского УФАС Дмитрий Каретин.

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Кассация поддержала решения антимонопольщиков по делам о госзакупках - ФАС

11:57 31/10/2016 Арбитражный суд Центрального округа подтвердил законность решений Калужского УФАС о включении ООО "Дистира" в реестр недобросовестных поставщиков и нарушении управлением экономики и имущественных отношений города Калуги закона "О закупках… ", говорится в сообщении антимонопольного органа.
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