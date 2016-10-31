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Арбитражная практика

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Выводы ФАС о нарушениях при организации шоу с клоуном Поповым подтверждены

Контекст
Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
14:21 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным решение УФАС о нарушениях со стороны ФГБУ "Большой Санкт-Петербургский государственный цирк" при проведении конкурса на оказание услуг по показу цирковой программы "Пусть всегда будет солнце" с участием Олега Попова, говорится в сообщении ведомства.

"В феврале 2016 года по итогам рассмотрения жалобы ООО "Международная цирковая компания" (МЦК) комиссия антимонопольного органа установила, что при проведении конкурса на оказание услуг по показу цирковой программы "Пусть всегда будет солнце" с участием народного артиста СССР Олега Попова с ценой контракта 125 миллионов рублей, организатор торгов — Цирк на Фонтанке — допустил многочисленные нарушения закона о закупках (223-ФЗ)", — отмечается в сообщении.

По данным УФАС, суд подтвердил, что выявленные комиссией нарушения установлены правомерно. Суд отмечает, что в техническом задании содержатся явные противоречия действующему законодательству. Например, срок прибытия артистов и реквизита — 8 февраля, начало представления — 9 февраля. Одновременно с этим, исполнитель обязан обеспечить иностранным гражданам, принимающем участие в представлении, наличие необходимых для работы на территории России документов, что сделать за один рабочий день не представляется возможным, отмечается в сообщении.

УФАС подчеркивает, всего было рассмотрено две жалобы МЦК на указанный конкурс. Решение по второй жалобе цирк обжаловал в суде первой инстанции, и в этом процессе суд встал на его сторону. Антимонопольный орган планирует обжаловать это решение в апелляции, говорится в сообщении.

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Выводы ФАС о нарушениях при организации шоу с клоуном Поповым подтверждены

14:21 31/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным решение УФАС о нарушениях со стороны ФГБУ "Большой Санкт-Петербургский государственный цирк" при проведении конкурса на оказание услуг по показу цирковой программы "Пусть всегда будет солнце" с участием Олега Попова, говорится в сообщении ведомства.
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