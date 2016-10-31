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Арбитражная практика

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ВС РФ подтвердил отказ в иске "Суммы" к Альфа-банку на 6 млрд руб

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Стройновация, Альфа-банк, Верховный суд РФ, Москва, Россия
14:59 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. Судебная коллегия Верховного суда (ВС) РФ по экономическим спорам удовлетворила жалобу Альфа-банка, отменив решение о взыскании с него более 6 миллиардов рублей по иску ООО «Стройновация» (входит в инжиниринговый блок группы «Сумма» Зиявудина Магомедова), сообщили РАПСИ в суде.

Арбитражный суд Москвы 16 октября 2015 года удовлетворил требование компании о взыскании с банка 5,048 миллиарда рублей в качестве неосновательного обогащения, а также 540 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 495 миллионов рублей убытков. Апелляционная инстанция 11 февраля отменила решение первой инстанции и отказала компании в иске. Однако Арбитражный суд Московского округа 29 июня отменил постановление апелляции и оставил в силе решение первой инстанции.

ВС оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля, отклонившего заявление ООО.

Спор возник из-за договора банковской гарантии, которую Альфа-банк выдал «Стройновации» при заключении ей госконтракта со структурой Росжелдора на строительство первого участка железнодорожной ветки «Кызыл (Тува) — Курагино (Красноярский край)». «Стройновация» в 2011 году выиграла конкурс Росжелдора на этот проект, предложив построить участок за 44,306 миллиарда рублей.

В январе 2013 года компания получила письмо, в котором сообщалось о прекращении финансирования по контракту и содержалось предложение его расторгнуть. Росжелдор и «Стройновация» подали в арбитраж Москвы встречные иски друг к другу о расторжении контракта.

Арбитраж Москвы в апреле 2014 года частично удовлетворил иск компании, взыскав в пользу «Стройновации» 3,9 миллиарда рублей. Иск Росжелдора был отклонен: суд установил, что Альфа-банк по требованию ведомства уже перечислил ему сумму аванса по банковской гарантии в размере 5 миллиардов рублей, тем самым погасив обязательства «Стройновации». Это решение устояло во всех вышестоящих инстанциях, в том числе в мае с ним согласилась Экономическая коллегия ВС.

В то же время Альфа-банк в порядке регресса списал 5 миллиардов рублей со счета «Стройновации». В настоящем иске стройкомпания потребовала взыскать с банка возникшее у него, по мнению истца, неосновательное обогащение, а также убытки в размере около 1 миллиарда рублей, возникшие из-за того, что компании пришлось брать кредиты для выплаты денег Альфа-банку. Банк иск не признал.

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ВС РФ подтвердил отказ в иске "Суммы" к Альфа-банку на 6 млрд руб

14:59 31/10/2016 Судебная коллегия Верховного суда (ВС) РФ по экономическим спорам удовлетворила жалобу Альфа-банка, отменив решение о взыскании с него более 6 миллиардов рублей по иску ООО «Стройновация» (входит в инжиниринговый блок группы «Сумма» Зиявудина Магомедова), сообщили РАПСИ в суде.
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