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Арбитражная практика

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Кассация подтвердила решение об обязании ФНС возвратить "Когалымавиа" НДС

Контекст
Теги: Налог, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, Когалымавиа, Арбитражный суд Московского округа, Москва, Россия
17:15 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение об обязании возвратить НДС в размере 2,1 миллиона рублей авиакомпании «Когалымавиа», самолет которой в октябре 2015 года потерпел крушение над северным Синаем, сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым кассация отклонила жалобу городской ИФНС России № 2 на выводы нижестоящих инстанций. Арбитражный суд Москвы 8 июня удовлетворил соответствующий иск «Когалымавиа» к ИФНС. Также суд признал недействительным решение налоговой инспекции от 11 ноября 2015 года о привлечении авиакомпании к ответственности за совершение налогового правонарушения. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.

В производстве арбитража есть заявления Федеральной налоговой службы РФ о признании банкротом авиакомпании «Когалымавиа». Росавиация с 15 марта ограничила сертификат эксплуатанта «Когалымавиа». Данное решение, как сообщало ведомство, было принято на основании требований воздушного законодательства и заключений актов инспекционных проверок, установивших несоответствия и нарушения, прежде всего, в области финансово-экономического состояния перевозчика, что влияет на безопасность полетов.

Кроме того, 24 марта Росавиация также лишила авиакомпанию «Когалымавиа» допусков на 13 международных направлений. В частности, Росавиация отозвала допуски на направления из Москвы в Ереван, из Уфы в Бишкек, из Перми в Бишкек и Ош, из Калининграда в Бишкек и Ош, из Санкт-Петербурга в Нахичивань и другие города.

Причиной отзыва допусков, согласно приложению к приказу ведомства, является невыполнение полетов более одного сезона расписания IATA, следующего за сезоном, в котором был выдан допуск.

Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, катастрофа произошла в результате теракта. После катастрофы А321 полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ в арабскую республику были приостановлены.

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Кассация подтвердила решение об обязании ФНС возвратить "Когалымавиа" НДС

17:15 31/10/2016 Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение об обязании возвратить НДС в размере 2,1 миллиона рублей авиакомпании «Когалымавиа», самолет которой в октябре 2015 года потерпел крушение над северным Синаем, сообщили РАПСИ в суде.
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