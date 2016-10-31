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Арбитражная практика

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Иск экс-подрядчика "Зенит-арены" к "Метрострою" оставлен без движения

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, ГУП "Петербургский метрополитен", Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
17:55 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения иск «Инжиниринговой корпорации «Трансстрой-СПб» о взыскании 166 миллионов рублей с ОАО по строительству метрополитена в северной столице «Метрострой», говорится в материалах дела.

Иск оставлен без движения в связи с тем, что «Трансстрой-СПб» не представил оригинал платежного поручения об уплате государственной пошлины, а также ряд прочих необходимых документов.

Власти Санкт-Петербурга в июле расторгли госконтракты с АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство арены. Это связано с неоднократными срывами графиков строительства и неустранением замечаний заказчика по качеству выполняемых работ. Городские власти заключили контракт на завершение работ на стадионе с «Метростроем».

«Трансстрой» — диверсифицированный холдинг в области инфраструктурного строительства. Специализируется на железнодорожном строительстве, автодорожном строительстве, тоннелестроении, мостостроении, строительстве аэродромов и аэропортов, строительстве гидротехнических сооружений, промышленно-гражданском строительстве. Основным владельцем «Трансстроя» до декабря 2014 года был холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В настоящее время бенефициаром компании является предприниматель Егор Андреев.

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Иск экс-подрядчика "Зенит-арены" к "Метрострою" оставлен без движения

17:55 31/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения иск «Инжиниринговой корпорации «Трансстрой-СПб» о взыскании 166 миллионов рублей с ОАО по строительству метрополитена в северной столице «Метрострой», говорится в материалах дела.
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