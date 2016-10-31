Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
31/10/2016 23:41
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Арбитраж ввел наблюдение в отношении оператора лотерей на инфраструктуре РЖД

Контекст
Теги: РЖД, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
19:30 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО «Солерби» ввел процедуру наблюдение в отношении ООО «Генеральный оператор лотерей», которое является организатором лотерей на инфраструктуре ОАО «РЖД», говорится в определении суда.

Временным управляющим должника утвержден Дмитрий Савгучев, рассмотрение дела о банкротстве компании назначено на 17 апреля 2017 года.

Арбитраж Москвы 18 сентября 2015 года по иску компании «Солерби» взыскал с «Генерального оператора лотерей» 41,2 миллиона рублей задолженности по договору займа.

ООО «Генеральный оператор лотерей» создано в 2009 году в целях поддержки социальных инициатив, за счет доходов от которых финансируются благотворительные программы на железных дорогах. Компания выполняет всю операционную деятельность, включая производство билетов, организацию продаж лотерейных билетов на инфраструктуре ОАО «РЖД» и в сетях специализированных лотерейных компаний, ведение рекламных кампаний, взаимодействие с Благотворительным фондом «Расправь крылья!».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Арбитраж ввел наблюдение в отношении оператора лотерей на инфраструктуре РЖД

19:30 31/10/2016 Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО «Солерби» ввел процедуру наблюдение в отношении ООО «Генеральный оператор лотерей», которое является организатором лотерей на инфраструктуре ОАО «РЖД», говорится в определении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Обвинение просит 15 лет для организаторов незаконного вывода 169 млрд руб из РФ

20:54 31/10/2016 Государственный обвинитель просит суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима Сергею Магину и Владимиру Рыбальченко, которые обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица по уголовному делу о незаконном обналичивании и выводе 169 миллиардов рублей из РФ, передает корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.

Суд 1 ноября продолжит слушания по делу студентки Карауловой

17:47 31/10/2016 Московский окружной военный суд 1 ноября продолжит слушания по делу студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд признал смертельное ранение в ответ на побои превышением пределов самообороны

14:39 31/10/2016 Президиум Московского городского суда переквалифицировал на превышение пределов необходимой обороны действия Натальи Моховой, изначально осужденной за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть ее сожителя, сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера