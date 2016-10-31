Арбитраж ввел наблюдение в отношении оператора лотерей на инфраструктуре РЖД
МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО «Солерби» ввел процедуру наблюдение в отношении ООО «Генеральный оператор лотерей», которое является организатором лотерей на инфраструктуре ОАО «РЖД», говорится в определении суда.
Временным управляющим должника утвержден Дмитрий Савгучев, рассмотрение дела о банкротстве компании назначено на 17 апреля 2017 года.
Арбитраж Москвы 18 сентября 2015 года по иску компании «Солерби» взыскал с «Генерального оператора лотерей» 41,2 миллиона рублей задолженности по договору займа.
ООО «Генеральный оператор лотерей» создано в 2009 году в целях поддержки социальных инициатив, за счет доходов от которых финансируются благотворительные программы на железных дорогах. Компания выполняет всю операционную деятельность, включая производство билетов, организацию продаж лотерейных билетов на инфраструктуре ОАО «РЖД» и в сетях специализированных лотерейных компаний, ведение рекламных кампаний, взаимодействие с Благотворительным фондом «Расправь крылья!».