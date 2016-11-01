Суд не рассмотрел иски структур "Сколково" к ПЧРБ Банку на $1 млн и 135 млн руб

10:28 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения два заявления структур «Сколково» о взыскании 1,02 миллиона долларов и 135,04 миллиона рублей с Первого чешско-российского банка (ПЧРБ Банк), входившего в топ-150 российских кредитных организаций, говорится в материалах суда.

В определении по иску к ООО «Сколково Менеджемент» на 1,02 миллиона долларов говорится, что Арбитражный суд Москвы 21 сентября признал ПЧРБ Банк несостоятельным (банкротом). В соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

Также в производстве суда находится на рассмотрении заявление Ассоциации «Сколково» к банку на 3,7 миллиона долларов.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка 1 июля. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Регулятор отметил, что при неудовлетворительном качестве активов ПЧРБ Банк неадекватно оценивал принятые риски. Кроме того, надлежащая оценка кредитного риска в соответствии с требованием надзорного органа привела к полной потере собственных средств (капитала) банка.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Позднее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что размер выплат страхового возмещения вкладчикам московского банка могут составить около 17,4 миллиарда рублей.

По величине активов ПЧРБ Банк на 1 июня занимал 126-ое место в банковской системе России.