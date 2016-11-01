Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
01/11/2016 13:48
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

"Яндексу" отказано в привлечении к спору Google с ФАС о штрафе в 438 млн руб

Сюжет: Google в российских судах
Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Google, Яндекс, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
12:55 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство компании «Яндекс» о привлечении в качестве третьего лица к рассмотрению иска Google, в котором компания просит отменить постановление ФАС о наложении штрафа в размере 438 миллионов рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Компания Google просит признать незаконным постановление от 11 августа по делу об административном правонарушении и прекратить по нему производство.

В начале августа ФАС сообщила, что назначила компании штраф в размере 438 миллионов рублей за нарушение административного законодательства.

Ведомство 18 сентября 2015 года признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушения корпорации выразились в обязательной установке на мобильные устройства под управлением операционной системы Android магазина приложений Google Play, а также размещения на приоритетных позициях поисковой системы. Кроме того, действия Google приводили к запрету на предустановку иных приложений других разработчиков, говорится в сообщении антимонопольщиков.

ФАС предписала устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс».
Между сторонами уже рассматривается спор в арбитраже об оспаривании решения и предписания ФАС.

Арбитражный суд Москвы 15 марта отклонил заявление компании Google, в котором она требовала отменить решение и предписание ФАС, признавшей Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android.

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 августа оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому был отклонен иск американской фирмы Google к ФАС.

Ранее СМИ сообщали о том, что ФАС обсуждает с компанией вопрос о возможности заключения мирового соглашения по делу. Однако стороны не смогли договориться.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

"Яндексу" отказано в привлечении к спору Google с ФАС о штрафе в 438 млн руб

12:55 01/11/2016 Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство компании «Яндекс» о привлечении в качестве третьего лица к рассмотрению иска Google, в котором компания просит отменить постановление ФАС о наложении штрафа в размере 438 миллионов рублей, сообщили РАПСИ в суде.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ВС оставил без изменений приказ Генпрокуратуры о досудебных соглашениях

13:18 01/11/2016 Верховный суд (ВС) не стал отменять положение приказа Генеральной прокуратуры (ГП) РФ о работе с досудебными соглашениями в части, регламентирующей порядок их расторжения, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Арбитраж по иску банка "Траст" взыскал с офшора свыше 4,3 млрд руб

12:43 01/11/2016 Арбитражный суд Москвы взыскал с кипрской компании Oldehove Holdings Limited свыше 4,3 миллиарда рублей по иску национального банка "Траст", сообщили РАПСИ в суде.

В Гааге сформирован состав арбитража для рассмотрения иска Пугачева к РФ

11:31 01/11/2016 Кандидатуры трех арбитров утверждены для рассмотрения иска бывшего сенатора Сергея Пугачева к властям РФ на 12 миллиардов долларов, сообщил агентству во вторник Дмитрий Мороченко, представитель Пугачева.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера